НХЛ назвала обновленное расписание матчей плей-офф

Источник: Спорт-Экспресс

Ранее игры были отложены в связи с протестами против полицейского насилия в США.

Расписание оставшихся игр второго раунда плей-офф.

«Айлендерс» — «Филадельфия»:

30 августа. «Айлендерс» — «Филадельфия» (третий матч) — 02.00 мск.

31 августа. «Айлендерс» — «Филадельфия» (четвертый матч) — 03.00 мск.

2 сентября. «Филадельфия» — «Айлендерс» — 02.00 мск.

Шестой и седьмой матч, если понадобится, пройдут 3 и 5 сентября (по местному времени).

«Тампа-Бэй» — «Бостон»:

29 августа. «Бостон» — «Тампа-Бэй» (четвертый матч) — 19.00 мск.

1 сентября. «Тампа-Бэй» — «Бостон» (пятый матч) — 02.00 мск.

Шестой и седьмой матч, если понадобится, пройдут 2 и 3 сентября (по местному времени).

«Вегас» — «Ванкувер»:

30 августа. «Ванкувер» — «Вегас» (третий матч) — 04.45 мск.

31 августа. «Ванкувер» — «Вегас» (четвертый матч) — 05.30 мск.

2 сентября. «Вегас» — «Ванкувер» (пятый матч) — 05.45 мск.

Шестой и седьмой матч, если понадобится, пройдут 3 и 4 сентября (по местному времени).

«Колорадо» — «Даллас»:

31 августа. «Даллас» — «Колорадо» (четвертый матч) — 01.00 мск.

1 сентября. «Колорадо» — «Даллас» (пятый матч) — 04.45 мск.