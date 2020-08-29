Хоккеист Свечников готов к переговорам по новому контракту с «Каролиной»

Действующий контракт 20-летнего игрока рассчитан до конца следующего сезона. После этого Свечников станет ограниченно свободным агентом. Россиянин подписал соглашение с клубом летом 2018 года.
«Думаю, что мой агент сделает свою работу. Я сказал ему, что не хочу ничего знать до завершения переговоров. Мне скажут, когда все будет готово. Я открыт, просто не хочу беспокоиться об этом», — сказал Свечников.
На данный момент Свечников травмирован. 15 августа в третьей игре серии первого раунда плей-офф против «Бостона» хоккеист подвернул ногу в борьбе со словаком Зденой Харой. «Каролина» уступила «Бостону» в серии — 1−4. Сейчас россиянин чувствует себя лучше после перенесенного растяжения связок голеностопного сустава, старт нового сезона намечен на 1 декабря.
Свечников был выбран «Каролиной» под общим вторым номером на драфте НХЛ в 2018 году. Дебютировал в НХЛ 4 октября 2018 года. За два сезона в НХЛ, включая плей-офф, провел 150 игр и набрал 110 очков (51 шайба +59 результативных передач).