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29 августа, источник: Спорт РИА Новости

«Тампа» обыграла «Бостон» в матче серии второго раунда Кубка Стэнли

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. «Тампа Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Бостон Брюинз» в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

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Источник: AFP 2020

Игра в Торонто завершилась победой «Тампы» со счетом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1). Дубль в составе «Лайтнинг» сделал Ондржей Палат (9-я и 33-я минуты), еще одну шайбу забросил Виктор Хедман (39). У «Бостона» отличился Джейк Дебраск (48).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счет две голевые передачи и был признан второй звездой матча. Его партнер и соотечественник вратарь Андрей Василевский отразил 29 бросков и стал третьей звездой встречи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Тампы». Пятый матч состоится 31 августа.

Бостон Брюинз
1:3
0:1, 0:2, 1:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
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