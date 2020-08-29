«Тампа» обыграла «Бостон» в матче серии второго раунда Кубка Стэнли
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. «Тампа Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Бостон Брюинз» в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. «Тампа Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Бостон Брюинз» в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.
Игра в Торонто завершилась победой «Тампы» со счетом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1). Дубль в составе «Лайтнинг» сделал Ондржей Палат (9-я и 33-я минуты), еще одну шайбу забросил Виктор Хедман (39). У «Бостона» отличился Джейк Дебраск (48).
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счет две голевые передачи и был признан второй звездой матча. Его партнер и соотечественник вратарь Андрей Василевский отразил 29 бросков и стал третьей звездой встречи.
Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Тампы». Пятый матч состоится 31 августа.