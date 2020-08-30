Первый гол русского финна в плей-офф НХЛ — победный! До этого Комаров выводил из себя Овечкина

Пауза, на которую пошли в НХЛ в угоду протестующим, завершена. Побежден ли расизм? Вопрос риторический. Но за океаном снова играют в хоккей. Третий матч «Айлендерс» и «Филадельфии» должен был состояться на несколько дней раньше. И неизвестно как бы он завершился, пройдя в установленные сроки. В частности, под вопросом было моральное состояние Семена Варламова. Российскому вратарю забросили три быстрые шайбы, досрочно о отправив его на лавку. Такое безболезненно переживают далеко не все.

И началось все для «Айлендерс» и Варламова не лучшим образом. Ближе к концовке первого периода он пропустил шайбу от Тайлера Питлика. Причем бросок был даже не из круга вбрасывания, а от борта. Неберущимся его точно не назовешь.

До поры до времени команде из Нью-Йорка катастрофически не везло. То Картер Харт как в случае с броском Брока Нельсона выручит…

…то Мэтью Барзал отправит шайбу вдоль линии ворот. Ну разве не чудеса?

«Айлендерс» во втором периоде прибавили. И, наверное, рано или поздно должны были счет сравнять. Сделал это Мэтт Мартин с передачи Мэтью Барзала. Что примечательно, звезда хоккейного Нью-Йорка выиграл борьбу у борта у Кевина Хейза — главного действующего лица второго матча.

Варламов, тем временем, не допускал не то что ошибок, но даже помарок. Российский вратарь совершил 26 сейвов, а самым запоминающимся стал, без сомнения, вот этот. Джоэль Фараби бросал в упор и наверняка, но уперся в стену по имени Семен.

Героем же матча стал другой наш старый знакомый. Не русский, но русский финн. Лео Комаров в этом плей-офф исполняет излюбленную роль человека, который раздражает всех. Однажды он даже выбесил Александра Овечкина. А вот голов на его счету до недавнего времени не было. И надо же было такому случиться, что первый сразу же стал победным.