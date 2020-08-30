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10:55 (мск), источник: Sport24

Первый гол русского финна в плей-офф НХЛ — победный! До этого Комаров выводил из себя Овечкина

А еще «Айлендерс» помогли 26 сейвов Варламова.

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Пауза, на которую пошли в НХЛ в угоду протестующим, завершена. Побежден ли расизм? Вопрос риторический. Но за океаном снова играют в хоккей. Третий матч «Айлендерс» и «Филадельфии» должен был состояться на несколько дней раньше. И неизвестно как бы он завершился, пройдя в установленные сроки. В частности, под вопросом было моральное состояние Семена Варламова. Российскому вратарю забросили три быстрые шайбы, досрочно о отправив его на лавку. Такое безболезненно переживают далеко не все.

И началось все для «Айлендерс» и Варламова не лучшим образом. Ближе к концовке первого периода он пропустил шайбу от Тайлера Питлика. Причем бросок был даже не из круга вбрасывания, а от борта. Неберущимся его точно не назовешь.

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До поры до времени команде из Нью-Йорка катастрофически не везло. То Картер Харт как в случае с броском Брока Нельсона выручит…

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…то Мэтью Барзал отправит шайбу вдоль линии ворот. Ну разве не чудеса?

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«Айлендерс» во втором периоде прибавили. И, наверное, рано или поздно должны были счет сравнять. Сделал это Мэтт Мартин с передачи Мэтью Барзала. Что примечательно, звезда хоккейного Нью-Йорка выиграл борьбу у борта у Кевина Хейза — главного действующего лица второго матча.

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Варламов, тем временем, не допускал не то что ошибок, но даже помарок. Российский вратарь совершил 26 сейвов, а самым запоминающимся стал, без сомнения, вот этот. Джоэль Фараби бросал в упор и наверняка, но уперся в стену по имени Семен.

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Героем же матча стал другой наш старый знакомый. Не русский, но русский финн. Лео Комаров в этом плей-офф исполняет излюбленную роль человека, который раздражает всех. Однажды он даже выбесил Александра Овечкина. А вот голов на его счету до недавнего времени не было. И надо же было такому случиться, что первый сразу же стал победным.

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«Айлендерс» повели в серии 2−1. И с такой надежной игрой Варламова, а теперь еще и с голами Комарова, новая команда Барри Тротца вполне может пойти пути предыдущей.

Нью-Йорк Айлендерс
3:1
0:1, 2:0, 1:0
Филадельфия Флайерз
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