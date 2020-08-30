«Вегас» всухую обыграл «Ванкувер» и повел в серии плей-офф НХЛ

Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, закончилась со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0), шайбы забросили Алекс Так (5-я минута), Зак Уайтклауд (6) и Марк Стоун (43), свои ворота в неприкосновенности сохранил Робин Ленер, отразивший 31 бросок.

В минувшее воскресенье полицейские в Кеноше (штат Висконсин) выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот пытался разнять двух поссорившихся женщин. Полицейские применили против него электрошокер и затем выстрелили. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Генеральная прокуратура штата Висконсин расследует инцидент. Согласно ее заявлению, все правоохранители, участвовавшие в инциденте, содействуют следствию. ЧП привело к массовым акциям протеста в городе, переросшим в погромы и столкновения с полицией.