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11:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Вегас» всухую обыграл «Ванкувер» и повел в серии плей-офф НХЛ

«Вегас» одержал победу над «Ванкувером» в третьем матче серии ¼ финала Кубка Стэнли.

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Источник: AFP 2020

Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, закончилась со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0), шайбы забросили Алекс Так (5-я минута), Зак Уайтклауд (6) и Марк Стоун (43), свои ворота в неприкосновенности сохранил Робин Ленер, отразивший 31 бросок.

Матч был перенесен с 27 августа в связи с событиями в Висконсине.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Голден Найтс», четвертая игра состоится в воскресенье.

В минувшее воскресенье полицейские в Кеноше (штат Висконсин) выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот пытался разнять двух поссорившихся женщин. Полицейские применили против него электрошокер и затем выстрелили. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Генеральная прокуратура штата Висконсин расследует инцидент. Согласно ее заявлению, все правоохранители, участвовавшие в инциденте, содействуют следствию. ЧП привело к массовым акциям протеста в городе, переросшим в погромы и столкновения с полицией.

Ванкувер Кэнакс
0:3
0:2, 0:0, 0:1
Вегас Голден Найтс
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