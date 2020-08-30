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18:20 (мск), источник: ТАСС

Малкин признан самым ценным хоккеистом «Питтсбурга» в сезоне-2019/20

ТАСС, 30 августа. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин признан самым ценным игроком клуба по итогам регулярного чемпионата сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Источник: AP 2020

Малкин сыграл в 55 матчах и набрал 74 очка (25 голов + 49 передач), став самым результативным игроком команды в сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Он в пятый раз признан самым ценным игроком «Питтсбурга» в сезоне (2008, 2009, 2012, 2019, 2020), чаще него лучшим игроком команды становились только Марио Лемье (12) и Сидни Кросби (8).

Питтсбург Пинвгинз (Питтсбург)

Малкин играет за «Питтсбург» с 2006 года, он провел 907 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 1076 (416+660) очков. Вместе с «Питтсбургом» 34-летний форвард трижды выиграл Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).

В этом сезоне «Питтсбург» уступил «Монреалю» в серии квалификационного раунда плей-офф.

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