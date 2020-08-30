Малкин признан самым ценным хоккеистом «Питтсбурга» в сезоне-2019/20

Малкин сыграл в 55 матчах и набрал 74 очка (25 голов + 49 передач), став самым результативным игроком команды в сезоне.
Он в пятый раз признан самым ценным игроком «Питтсбурга» в сезоне (2008, 2009, 2012, 2019, 2020), чаще него лучшим игроком команды становились только Марио Лемье (12) и Сидни Кросби (8).
Малкин играет за «Питтсбург» с 2006 года, он провел 907 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 1076 (416+660) очков. Вместе с «Питтсбургом» 34-летний форвард трижды выиграл Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).
В этом сезоне «Питтсбург» уступил «Монреалю» в серии квалификационного раунда плей-офф.