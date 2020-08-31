4 русских гола в матче НХЛ! У «Колорадо» начал забивать Ничушкин, но Гурьянов почти вывел «Даллас» в финал Запада

С точки зрения непредсказуемости сценария и эмоций серия «Колорадо» — «Даллас» — точно лучшая в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Чего стоит только третья игра, в которой «Старз» за 6 минут превращали счет 1:3 в 4:3, а за следующие 10 минут сами пропускали 3 шайбы и помогали сопернику вернуться в противостояние. Не хоккей, а настоящие американские горки и даже два дня перерыва, которые НХЛ взяла в знак солидарности с протестами, вспыхнувшими в США после стрельбы полицейского в афроамериканца в штате Висконсин, ничего в этой серии не изменили.

Матч номер четыре начался с быстрого гола «Далласа» — чешский голкипер «Колорадо» Павел Францоуз не удержал шайбу после броска соотечественника Радека Факсы и позволил набежавшему на пятак шведскому защитнику добить ее за линию. Поехали!

Всего через пару минут картина повторилась — «Старз» получили возможность поиграть в большинстве, Францоуз еще раз оставил шайбу перед собой и уже сам Факса занес ее в сетку. К этому моменту «Колорадо», к слову, не нанес в створ ворот Антона Худобина ни одного броска. Кошмар же для команды из Денвера продолжился набросом Александра Радулова и подправлением Джейми Бенна. 3:0 к середине стартовой двадцатиминутки — все кончено? В этой серии такие диагнозы ставить строго запрещено.

«Эвеланш» стали постепенно приходить в себя еще до первой паузы в игре — до поры до времени все их попытки делал бессмысленными Худобин. Но после перерыва команда Джареда Беднара обрушила на россиянина такое количество бросков, что не выдержал и он. Очередной неожиданный сюжет к этой дуэли добавил Валерий Ничушкин — ни разу не забивавший в этом плей-офф русский нападающий расчехлился в очень нужный для своей команды момент. Ну, а в концовке двадцатиминутки «Колорадо» показал «Далласу», что тоже может быть эффективным (и эффектным) в большинстве — шайба Макара максимально приблизила его клуб к очередному камбэку.

Между двумя шайбами «Лавин» случился еще один яркий эпизод — Нэтан Маккиннон зарядил в голову 35-летнему ветерану «Старз» Кори Перри и отправил того к медикам. Парни в белом не собирались сдаваться ни в хоккее обычном, ни в силовом.

Старт третьего периода стал полной противоположностью первым минутам периода первого. Теперь уже «Даллас» никак не мог добраться до первого точного броска по воротам Францоуза, а соперник по полной прессовал Худобина. Тот выстоял и вдохновил партнеров на ключевой ударный отрезок. В течение 32 секунд финн Роопе Хинтц использовал удивительную паузу, чтобы в третий раз за вечер наказать «Колорадо» за удаление, а Денис Гурьянов наказал Макара и Францоуза за совместную чудовищную ошибку. Чех поехал на скамейку запасных, а «Старз» вплотную приблизились к победе.

Только вот до конца основного времени оставалось еще 12 минут, для такой серии это — целая вечность. А когда Валерий Ничушкин броском от штанги сократил отставание «Эвеланш» до двух шайб даже показалось, что его команде этой «вечности» может хватить для чудесного спасения.