4 русских гола в матче НХЛ! У «Колорадо» начал забивать Ничушкин, но Гурьянов почти вывел «Даллас» в финал Запада
Очередная мощная заруба в лучшей серии
Очередная мощная заруба в лучшей серии
С точки зрения непредсказуемости сценария и эмоций серия «Колорадо» — «Даллас» — точно лучшая в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Чего стоит только третья игра, в которой «Старз» за 6 минут превращали счет 1:3 в 4:3, а за следующие 10 минут сами пропускали 3 шайбы и помогали сопернику вернуться в противостояние. Не хоккей, а настоящие американские горки и даже два дня перерыва, которые НХЛ взяла в знак солидарности с протестами, вспыхнувшими в США после стрельбы полицейского в афроамериканца в штате Висконсин, ничего в этой серии не изменили.
Матч номер четыре начался с быстрого гола «Далласа» — чешский голкипер «Колорадо» Павел Францоуз не удержал шайбу после броска соотечественника Радека Факсы и позволил набежавшему на пятак шведскому защитнику добить ее за линию. Поехали!
Всего через пару минут картина повторилась — «Старз» получили возможность поиграть в большинстве, Францоуз еще раз оставил шайбу перед собой и уже сам Факса занес ее в сетку. К этому моменту «Колорадо», к слову, не нанес в створ ворот Антона Худобина ни одного броска. Кошмар же для команды из Денвера продолжился набросом Александра Радулова и подправлением Джейми Бенна. 3:0 к середине стартовой двадцатиминутки — все кончено? В этой серии такие диагнозы ставить строго запрещено.
«Эвеланш» стали постепенно приходить в себя еще до первой паузы в игре — до поры до времени все их попытки делал бессмысленными Худобин. Но после перерыва команда Джареда Беднара обрушила на россиянина такое количество бросков, что не выдержал и он. Очередной неожиданный сюжет к этой дуэли добавил Валерий Ничушкин — ни разу не забивавший в этом
Между двумя шайбами «Лавин» случился еще один яркий эпизод — Нэтан Маккиннон зарядил в голову 35-летнему ветерану «Старз» Кори Перри и отправил того к медикам. Парни в белом не собирались сдаваться ни в хоккее обычном, ни в силовом.
Старт третьего периода стал полной противоположностью первым минутам периода первого. Теперь уже «Даллас» никак не мог добраться до первого точного броска по воротам Францоуза, а соперник по полной прессовал Худобина. Тот выстоял и вдохновил партнеров на ключевой ударный отрезок. В течение 32 секунд финн Роопе Хинтц использовал удивительную паузу, чтобы в третий раз за вечер наказать «Колорадо» за удаление, а Денис Гурьянов наказал Макара и Францоуза за совместную чудовищную ошибку. Чех поехал на скамейку запасных, а «Старз» вплотную приблизились к победе.
Только вот до конца основного времени оставалось еще 12 минут, для такой серии это — целая вечность. А когда Валерий Ничушкин броском от штанги сократил отставание «Эвеланш» до двух шайб даже показалось, что его команде этой «вечности» может хватить для чудесного спасения.
Но волшебства не случилось. Оставшееся время хоккеисты «Далласа» провели максимально собранно, а еще одному русскому голу позволили состояться в тот момент, когда с результатом матча все было ясно — за 2 секунды до конца Владислав Наместников забросил свою дебютную шайбу в нынешнем