Овечкин наслаждается отпуском, а его бывший тренер идет за кубком. «Айлендерс» Тротца снова сильнее «Филадельфии»

Календарь воскресенья в Национальной хоккейной лиге помог еще раз убедиться, каким разным может быть хоккей в розыгрыше Кубка Стэнли. Сразу вслед за очередной огненной битвой «Далласа» и «Колорадо» (9 голов, куча силовых, веселый сюжет), на лед вышли «Айлендерс» и «Филадельфия» — едва ли не самые прагматичные команды этого плей-офф. Дисциплинированный аккуратный хоккей и ожидание ошибки от соперника — вот чего стоило ждать этого матча, и он все ожидания оправдал.

Долгое время главным событием встречи оставалась разминка. Участие в ней принял шведский форвард «Флайерз» Оскар Линдблум — в декабре у скандинава была диагностирован рак кости, но уже спустя 9 месяцев он вернулся на лед в игре Кубка Стэнли. Точнее — перед игрой, потому что после раскатки Линдблум отправился на трибуну. Но его полноценный камбэк все ближе, 24-летний хоккеист на наших глазах совершает настоящий подвиг.

У партнеров Линдблума с подвигами по началу было гораздо хуже. Ален Виньо и Барри Тротц смогли удивить, синхронно оставив на скамейке основных вратарей — Картера Харта сменил Брайан Эллиотт, а Семен Варламов уступил место Томасу Грайссу. Объем работы у бэкапов в первом периоде отличался очень заметно — «Айлендерс» перебросал соперника со счетом 18−7, был гораздо ближе к голу, но Эллиотт дал понять, что ему доверились не зря.

Виньо нашел не только нужного кипера на этот матч, но и правильные слова для своей команды в перерыве. После него «Филадельфия» отжала инициативу и стала активно загружать работой Грайсса. И, по иронии судьбы, почти сразу пропустила. Филипп Майерс напарил с выходом из своей зоны, шайбу перехватил Джош Бэйли, который оперативно доставил ее до Брока Нельсона. Шикарная пауза, идеальный бросок, 1:0!

«Летчики» побежали отыгрываться, но долго тратили время только на то, чтобы улучшить статистику Грайссу. Немец тащил и заставлял поверить, что его команде для победы может хватить одной шайбы.

От этого ощущения всех избавил Шон Кутюрье — первая тройка «Филадельфии» в нынешнем плей-офф не феерит, но сегодня выстрелила в очень нужный момент. Альтернативный капитан клуба из Пенсильвании подставил клюшку под бросок Джастина Брауна и сравнял счет.

Казалось, что в третьей двадцатиминутке команды станут еще осторожнее, но банда Барри Тротца с первых секунд стала поддавливать соперника и за первые несколько атак насоздавала больше, чем за 40 минут до этого. Едва не сотворил шедевр Джонатан Эберле, проверил штангу Адам Пелек — «Айлендерс» явно не собирались играть овертайм.

От дополнительного времени их отодвинул Жан-Габриэль Пажо. Один из лучших снайперов нынешнего плей-офф получили крутейший пас от Скотта Мэйфилда и спокойно реализовал выход «1 в 0».

Ну, а дальше «Нью-Йорк» провернул свой любимый трюк — позволил сопернику чуть больше атаковать, дотерпел до его ошибки и жестко за нее наказал. «Флайерз» пропустили контратаку «2 в 1», а Иван Проворов не смог помешать Бэйли и Нельсону обменяться передачами и завезти шайбу в ворота. 1:3 в игре против «Айлендерс» — ситуация если не безнадежная, то максимально тяжелая.

«Филадельфии» потребовалось немало времени, чтобы собраться на финальный штурм. Впервые закрепиться в зоне «Айлендерс» команда Виньо смогла только за пару минут до сирены. Впрочем, и оставшегося времени «Флайерз» хватило, чтобы добавить валидола в концовку этого матча — Иван Проворов пробил Грайсса броском от синей и подарил фанатам «Летчиков» надежду.