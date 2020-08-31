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10:05 (мск), источник: ТАСС

«Вегас» одержал третью победу в серии плей-офф НХЛ с «Ванкувером»

ТАСС, 31 августа. «Вегас» одержал победу над «Ванкувером» со счетом 5:3 в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне без зрителей.

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Источник: AFP 2020

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Макс Пачиоретти (10-я, 48-я минуты), Чендлер Стивенсон (14), Нейт Шмидт (43) и Вильям Карлссон (49). У проигравших отличились Элиас Петтерссон (12), Бо Хорват (25) и Тайлер Тоффоли (32).

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Вегаса». Следующий матч запланирован на 2 сентября, начало игры в 04:45 мск.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной — в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.

Ванкувер Кэнакс
3:5
1:2, 2:0, 0:3
Вегас Голден Найтс
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