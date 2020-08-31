«Вегас» одержал третью победу в серии плей-офф НХЛ с «Ванкувером»

Источник: AFP 2020

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Макс Пачиоретти (10-я, 48-я минуты), Чендлер Стивенсон (14), Нейт Шмидт (43) и Вильям Карлссон (49). У проигравших отличились Элиас Петтерссон (12), Бо Хорват (25) и Тайлер Тоффоли (32).

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Вегаса». Следующий матч запланирован на 2 сентября, начало игры в 04:45 мск.