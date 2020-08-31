СМИ: обладатель Кубка Стэнли тренер Лавиолетт может возглавить «Вашингтон»

Источник: AP 2020

По информации источника, клуб уже ведет переговоры с 55-летним специалистом.

«Вашингтон», за который выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Илья Ковальчук и Илья Самсонов, второй раз подряд выбыл в первом раунде плей-офф НХЛ. После этого главный тренер Тодд Рирден был отправлен в отставку.

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Ранее Лавиолетт возглавлял «Нью-Йорк Айлендерс», «Филадельфию», «Нэшвилл» и «Каролину», с которой в сезоне-2005/06 стал обладателем Кубка Стэнли. С поста главного тренера «Нэшвилла» Лавиолетт был уволен 6 января 2020 года. Под его руководством клуб в 2017 году дошел до финала Кубка Стэнли.