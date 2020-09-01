3 русских хоккеиста все ближе к Кубку Стэнли. Травма Кучерова не помешала «Тампе» дожать «Бостон» на 94-й минуте

«С первых минут было ясно, что Куч проведет сегодня отличный матч. Один его хит против Хары чего стоил. Когда твоя звезда так играет, остальные следуют его примеру».

После четвертого матча серии «Тампа» — «Бостон» его главный герой, автор дубля Ондржей Палат нахваливал своего русского партнера и даже не подозревал, что силовой прием Кучерова на Харе получил неожиданное продолжение в следующей игре. «Лайтнинг» выходили на эту игру с однозначной целью оформить путевку в полуфинал и уже за первые 10 минут Никита мог серьезно приблизить их к выполнению этой задачи. Но сначала он попал в штангу после шикарного финта и передачи Брэйдена Поинта, а затем, оказавшись в одиночестве перед словацким голкипером Ярославом Галаком, почему-то решил поделиться шайбой с Палатом.

На противоположном конце площадки тоже случилась горячие эпизоды, но там все контролировал Андрей Василевский.

С нулями на табло соперники доигрались до 13-й минуты, когда случился ключевой эпизод этого матча. Кучеров решил проехаться за спиной двухметрового чешского великана Здено Хары, тот, вроде бы, не видел соперника, но зачем-то решил резко махнуть клюшкой вверх. Клюшка чеха прилетела в лицо Никите, который рухнул на лед, смог подняться с него только при помощи врача и сразу отправился в раздевалку. Хара травмирует уже второго россиянина в нынешнем плей-офф — первой его жертвой стал Андрей Свечников.

Великана удалили на 4 минуты, но шокированные потерей лидера «Молнии» не смогли использовать это большое преимущество. В итоге, на перерыв команды так и отправились без голов, а вернулась на лед «Тампа» уже в полном составе — Кучеров снова появился на скамейке.

Никита успел вживую увидеть бросок Кевина Шаттенкирка и подправление Ондржея Палата, при помощи которых клуб из штата Флорида открыл счет.

Вскоре россиянин заработал удаление за подножку на Чарли Макэвое, а Давид Пастрняк наказал его за это в лучших традициях Александра Овечкина.

Ну, а еще через несколько минут у фанатов «Тампы» появился очередной повод загрустить. После очередной смены Кучеров снова покинул скамейку «Тампы» и до конца матча на нее не вернулся. Выглядела эта смена абсолютно безобидно, поэтому можно предположить, что из игры его вывел тот самый удар клюшкой в лицо от Хары.

Потеряв одного из лидеров «Тампа» сделал ставку на надежность Василевского, который на протяжении почти всего матча был привычно безупречен.

А за 8 минут до конца основного времени «Лайтнинг» повторили трюк из первого периода и казалось, закончили эту серию. Хедман бросил, Энтони Сирелли подставил клюшку и «Бостон» вплотную приблизился к отпуску.

Но «Брюинз» эта не та команда, которая могла бы сдаться даже в такой тяжелой ситуации. «Бостон» начал искать шанс на спасение и заслуженно его нашел — на победу в рамках 60 минут ни один из соперников в понедельник все-таки не наиграл. Неудачный рикошет от клюшки одного из героев серии Палата дезориентировал Василевского и оставил Давида Крейчи напротив пустого угла. Овертайм!

Дополнительное время растянулось на 34 минуты. В первом овертайме больше работы было у Василевского, после паузы — у Галака. И россиянин (45 сэйвов за вечер), и словак не хотели заканчивать эту серию.