Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:45
Колорадо Эвеланш
Даллас Старз
63
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон Брюинз
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
31.08
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс
35
Хоккей. НХЛ
2.09
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
2.09
Вегас Голден Найтс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. КХЛ
2.09
ЦСКА
Ак Барс
Все события
Фоторепортажи
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
09:54 (мск), источник: Sport24

3 русских хоккеиста все ближе к Кубку Стэнли. Травма Кучерова не помешала «Тампе» дожать «Бостон» на 94-й минуте

У Василевского — 45 сэйвов.

Наверх

«С первых минут было ясно, что Куч проведет сегодня отличный матч. Один его хит против Хары чего стоил. Когда твоя звезда так играет, остальные следуют его примеру».

Во время загрузки произошла ошибка.

После четвертого матча серии «Тампа» — «Бостон» его главный герой, автор дубля Ондржей Палат нахваливал своего русского партнера и даже не подозревал, что силовой прием Кучерова на Харе получил неожиданное продолжение в следующей игре. «Лайтнинг» выходили на эту игру с однозначной целью оформить путевку в полуфинал и уже за первые 10 минут Никита мог серьезно приблизить их к выполнению этой задачи. Но сначала он попал в штангу после шикарного финта и передачи Брэйдена Поинта, а затем, оказавшись в одиночестве перед словацким голкипером Ярославом Галаком, почему-то решил поделиться шайбой с Палатом.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

На противоположном конце площадки тоже случилась горячие эпизоды, но там все контролировал Андрей Василевский.

Во время загрузки произошла ошибка.

С нулями на табло соперники доигрались до 13-й минуты, когда случился ключевой эпизод этого матча. Кучеров решил проехаться за спиной двухметрового чешского великана Здено Хары, тот, вроде бы, не видел соперника, но зачем-то решил резко махнуть клюшкой вверх. Клюшка чеха прилетела в лицо Никите, который рухнул на лед, смог подняться с него только при помощи врача и сразу отправился в раздевалку. Хара травмирует уже второго россиянина в нынешнем плей-офф — первой его жертвой стал Андрей Свечников.

Во время загрузки произошла ошибка.

Великана удалили на 4 минуты, но шокированные потерей лидера «Молнии» не смогли использовать это большое преимущество. В итоге, на перерыв команды так и отправились без голов, а вернулась на лед «Тампа» уже в полном составе — Кучеров снова появился на скамейке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Никита успел вживую увидеть бросок Кевина Шаттенкирка и подправление Ондржея Палата, при помощи которых клуб из штата Флорида открыл счет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вскоре россиянин заработал удаление за подножку на Чарли Макэвое, а Давид Пастрняк наказал его за это в лучших традициях Александра Овечкина.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Ну, а еще через несколько минут у фанатов «Тампы» появился очередной повод загрустить. После очередной смены Кучеров снова покинул скамейку «Тампы» и до конца матча на нее не вернулся. Выглядела эта смена абсолютно безобидно, поэтому можно предположить, что из игры его вывел тот самый удар клюшкой в лицо от Хары.

Во время загрузки произошла ошибка.

Потеряв одного из лидеров «Тампа» сделал ставку на надежность Василевского, который на протяжении почти всего матча был привычно безупречен.

Во время загрузки произошла ошибка.

А за 8 минут до конца основного времени «Лайтнинг» повторили трюк из первого периода и казалось, закончили эту серию. Хедман бросил, Энтони Сирелли подставил клюшку и «Бостон» вплотную приблизился к отпуску.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но «Брюинз» эта не та команда, которая могла бы сдаться даже в такой тяжелой ситуации. «Бостон» начал искать шанс на спасение и заслуженно его нашел — на победу в рамках 60 минут ни один из соперников в понедельник все-таки не наиграл. Неудачный рикошет от клюшки одного из героев серии Палата дезориентировал Василевского и оставил Давида Крейчи напротив пустого угла. Овертайм!

Во время загрузки произошла ошибка.

Дополнительное время растянулось на 34 минуты. В первом овертайме больше работы было у Василевского, после паузы — у Галака. И россиянин (45 сэйвов за вечер), и словак не хотели заканчивать эту серию.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Но небольшое преимущество «Лайтнинг» в пятом периоде все-таки принесло логичный результат. В отстуствии Кучерова и Стивена Стэмкоса «Тампу» в финал конференции затащил шведский защитник Виктор Хедман. Галак просто не видел его броска из-под Брэндона Карло, шанса спасти свою команду у него не было. Кучеров, Василевский и Михаил Сергачев продолжают поход за Кубком Стэнли. Закончится ли он успешно? Ответ на этот вопрос будет во многом зависеть от серьезности повреждения русского форварда.

Во время загрузки произошла ошибка.
Тампа-Бэй Лайтнинг
3:2ОТ
0:0, 1:1, 1:1
Бостон Брюинз
 Русская боксерша чуть не утонула в океане: «Я думала, что это конец»
«Боже, какой ад». Жена Песьякова показала поступившее ей предложение от фетишиста
Загитова фактически завершила карьеру. Она станет телеведущей
Лондонский «Арсенал» расторг контракт с Генрихом Мхитаряном
Федор Чалов покинул расположение молодежной сборной России
«Колорадо» забил 4 шайбы за 2 минуты, продлив серию с «Далласом»
«Парма» выкупила футболиста «Зенита» за 4,4 миллиона евро
Нурмагомедов показал видео подготовки к бою с Гэтжи
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь