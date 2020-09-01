Рекорд 76-летней давности чуть не побили в НХЛ! «Колорадо» забил 4 гола за 156 секунд, продлив серию с «Далласом»
Кошмар «Старз» и вратаря Бишопа.
Кошмар «Старз» и вратаря Бишопа.
Да, статистика говорит о том, что в Национальной хоккейной лиге серии
Ее судьбу отчасти решило всего одно решение главного тренера «Старз» Рика Боунесса. Он предоставил отдых российскому вратарю Антону Худобину, который в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли стал первым номером команды, и дал шанс американцу Бену Бишопу. Беднар ответил еще более неожиданным ходом, доверив возможно главный матч сезона голкиперу Майклу Хатчинсону, до этого игравшего за «Колорадо» лишь раз (после матча выяснилось, что у Павла Францоуза травма). Но именно появление Бишопа стало роковым — он провалился и проиграл матч за 14 минут.
Проблемы у «Далласа» начались на 5-й минуте — соперник умчался в контратаку, за которой не успел Александр Радулов. Логан О’Коннор выкатил шайбу на дальнюю штангу,
Впрочем, «Старз» только отсрочили кошмар — он начался через пару минут после возвращения Радулова на лед. Сперва Андре Бураковски добил шайбу в пустые ворота после броска Кэйла Макара и неудачного сэйва Бишопа.
Через 41 секунду Радулов и два его коллеги даже не попытались помешать Нэтану Маккиннону, расстрелявшему голкипера «Далласа» с близкого расстояния.
Прошла еще 61 секунда и Назем Кадри оказался первым на отскоке после сутолоки под воротами Бишопа (голевой ассист у Валерия Ничушкина) и отправил американца на скамейку запасных. У Бена откровенно не поперло, а смотреть на его несчастья дальше Боунесс не захотел.
Впрочем, появившийся на льду Худобин продержался сухим всего 44 секунды, не справившись с не самым сложным броском Самуэля Жирара с неудобной руки. 0:5 к 15-й минуте — не провал, а провалище!
Шайбы Бураковски, Маккиннона, Кадри и Жирара уместились в 156 секунд — «Колорадо» не хватило всего секунды, чтобы побить рекорд НХЛ, установленный «Монреалем» еще в 1944 году!
Интрига в этот матч могла вернуться в концовке второго периода, когда самый результативный защитник нынешнего
Но «Колорадо» потребовалось всего полминуты, чтобы Андре Бураковски оформил дубль и заставил соперника забыть о камбэке. 6:3 в матче в пользу «Лавин», 3−2 в серии в пользу «Далласа» — самая веселое противостояние розыгрыша Кубка Стэнли-2020 продолжается!