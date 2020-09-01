Рекорд 76-летней давности чуть не побили в НХЛ! «Колорадо» забил 4 гола за 156 секунд, продлив серию с «Далласом»

Да, статистика говорит о том, что в Национальной хоккейной лиге серии плей-офф спасаются со счета 1−3 только в 10 процентах случаев. Да, «Даллас» в серии с «Колорадо» очень хорош и упускать такое преимущество не имеет право. И все-таки после четырех матчей не было ощущения обреченности «Эвеланш». Команда Джареда Беднара в каждой игре сражалась до последнего патрона и ее возможный камбэк не выглядел чем-то невероятным. Это подтвердила встреча номер 5.

Ее судьбу отчасти решило всего одно решение главного тренера «Старз» Рика Боунесса. Он предоставил отдых российскому вратарю Антону Худобину, который в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли стал первым номером команды, и дал шанс американцу Бену Бишопу. Беднар ответил еще более неожиданным ходом, доверив возможно главный матч сезона голкиперу Майклу Хатчинсону, до этого игравшего за «Колорадо» лишь раз (после матча выяснилось, что у Павла Францоуза травма). Но именно появление Бишопа стало роковым — он провалился и проиграл матч за 14 минут.

Проблемы у «Далласа» начались на 5-й минуте — соперник умчался в контратаку, за которой не успел Александр Радулов. Логан О’Коннор выкатил шайбу на дальнюю штангу, Пьер-Эдуар Бельмар прошил Бишопа, а российский форвард наблюдал за всем этим со стороны. Следом Радулов еще и схватил удаление, но его партнеры выстояли в меньшинстве.

Впрочем, «Старз» только отсрочили кошмар — он начался через пару минут после возвращения Радулова на лед. Сперва Андре Бураковски добил шайбу в пустые ворота после броска Кэйла Макара и неудачного сэйва Бишопа.

Через 41 секунду Радулов и два его коллеги даже не попытались помешать Нэтану Маккиннону, расстрелявшему голкипера «Далласа» с близкого расстояния.

Прошла еще 61 секунда и Назем Кадри оказался первым на отскоке после сутолоки под воротами Бишопа (голевой ассист у Валерия Ничушкина) и отправил американца на скамейку запасных. У Бена откровенно не поперло, а смотреть на его несчастья дальше Боунесс не захотел.

Впрочем, появившийся на льду Худобин продержался сухим всего 44 секунды, не справившись с не самым сложным броском Самуэля Жирара с неудобной руки. 0:5 к 15-й минуте — не провал, а провалище!

Шайбы Бураковски, Маккиннона, Кадри и Жирара уместились в 156 секунд — «Колорадо» не хватило всего секунды, чтобы побить рекорд НХЛ, установленный «Монреалем» еще в 1944 году!

Интрига в этот матч могла вернуться в концовке второго периода, когда самый результативный защитник нынешнего плей-офф Миро Хейсканен после скидки россиянина Дениса Гурьянова сократил отставание «Старз» до 3 шайб. Такая разница с учетом запредельной результативности серии уже не была фатальной.