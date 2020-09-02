Бывшего тренера Овечкина не пускают в финал Востока НХЛ. «Айлендерс» Тротца спаслись с 1:3, но проиграли овертайм

«Добыть четвертую победу сложнее всего. Для этого необходим инстинкт убийцы», — такой комментарий дал Барри Тротц перед пятым, возможно решающим матчем серии. Оставалось проверить — обладают ли «Айлендерс» этим инстинктом? Фундамент «Островитян» — игра в защите и надежные действия вратарей. Кубки выигрывает именно оборона, и этот факт делает команду Тротца едва ли не главным нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. «Филадельфия» на этой стадии чемпионата пропускает в среднем 2,6 гола за игру, в то время как «Айлендерс» — 1,7.

Лидеры «Флайерз» в нынешнем плей-офф никак не могут заиграть на должном уровне, с этим согласен их главный тренер Ален Виньо. А если говорить о топах команды из Нью-Йорка, то одним из главных ее героев довольно неожиданно стал переживающий вторую молодость и уже вошедший в историю клуба Семен Варламов. Семен серьезную часть своей карьеры мучился от различного рода повреждений, но сейчас полностью здоров, и своей игрой уж точно заслужил шанс побиться за главный трофей мирового клубного хоккея. Чтобы помешать ему сделать новый шаг к Кубку Стэнли, «Летчикам» было нужно настоящее чудо — серии плей-офф с 1−3 вытаскиваются очень редко.

Единственным изменением в составах команд по сравнению с предыдущей встречей стало возвращение в старт их основных вратарей. «Филадельфия» проверила Варламова уже на 2-й минуте — Семен выручил. «Айлендерс» ответили проходом Эберле и его броском с близкой дистанции, но и им быстро открыть счет не удалось.

На 13-й минуте матча «Айлендерс» получили первую возможность сыграть в большинстве, но «Филадельфия» очень активно встречала соперника на входе в зону и не дала ему толком закрепиться на своей половине площадки. Следом уже команда Виньо пыталась реализовать лишнего, и провела эти 2 минуты гораздо опаснее — Кутюрье после броска Жиру проверил штангу.

Второй период стартовал с еще одного большинства «Айлендерс» — когда время удаления почти истекло, Бэйли воспользовался толкучкой на пятаке Харта и бросил с отрицательного угла — шайба зашла в ворота после рикошета от игроков, которые вели борьбу на пятаке.

Команда Барри Тротца после забитого гола поймала кураж, вскоре заперла «Филадельфию» в зоне и усилиями Барзала создала еще один опасный момент — Мэтью пасом на противоположный фланг вывел Пелека на бросок, но тот неудачно подстроился под шайбу, и выстрел получился не сложным для вратаря «летчиков». Следом Эберле остался один на один с Хартом, но и ему удвоить преимущество своей команды ему не удалось.

Один из главных спортивных законов сработал и на этот раз — «Айлендерс» свои мменты не использовали, соперник их за это наказал. После броска Майерса от синей линии, Жиру подставил клюшку, и шайба проскочила между щитков Варламова. Вы удивитесь, но для Жиру этот гол стал первым в нынешнем плей-офф.

Ну, а спустя всего 2 минуты матч окончательно перевернулся с ног на голову — контратаку «Филадельфии» довел до ума ван Римсдайк. «Теперь их черед надеть штаны для больших мальчиков. Судя по выступлению остальных семи команд в плей-офф, по игре их лучших звеньев, наши парни должны делать больше на льду. Я не ставлю под сомнение их желание, не ставлю под сомнение их трудовую этику. Просто они должны найти способ проявить себя», — говорил перед матчем Виньо, когда его спросили про игру Жиру и ван Римсдайка. Кажется, парни услышали своего коуча.

Дела «Айлендерс» стали совсем плохи на 5-й минуте третьего периода. Нисканен мощным щелчком с пол зоны увеличил разрыв до двух шайб, и, казалось, окончательно отсрочил отпуск «Флайерз».

Все попытки «Островитян» что-то изменить долгое время упирались в активный прессинг «Филадельфии», но за 4 минуты до конца третьего периода банда Тротца вернулась в игру. Бэйли сделал скидку Нельсону под бросок сходу, и тот попал прямо над плечом Харта.

Времени на спасение у «Нью-Йорка» осатавалось совсем не много, но «Айлендерс» для окончательного камбэка хватило всего 93 секунды. Клаттербак простерлил вдоль ворот, Брассар замкнул дальнюю — овертайм!

Дополнительное время началось с обмена голевыми шансами — сначала Конекны переводом нашел Хейса, но Варламов выручил свою команду, а в ответной атаке Мартин отдал Тэйвзу, который должен был заканчивать матч, Харт тоже был в порядке.