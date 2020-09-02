«Ванкувер» сократил отставание от «Вегаса» в серии плей-офф НХЛ
ТАСС, 2 сентября. «Вегас» проиграл «Ванкуверу» в пятом матче четвертьфинальной серии
ТАСС, 2 сентября. «Вегас» проиграл «Ванкуверу» в пятом матче четвертьфинальной серии
В составе победителей шайбы забросили Брок Босер (36-я минута) и Элиас Петтерссон (44). У «Вегаса» отличился Ши Теодор (36).
Счет в серии стал 3−2 в пользу «Вегаса». Следующий матч состоится 3 сентября, начало игры в 23:00 мск.
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