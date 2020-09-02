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09:53 (мск), источник: ТАСС

«Ванкувер» сократил отставание от «Вегаса» в серии плей-офф НХЛ

ТАСС, 2 сентября. «Вегас» проиграл «Ванкуверу» в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 1:2.

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В составе победителей шайбы забросили Брок Босер (36-я минута) и Элиас Петтерссон (44). У «Вегаса» отличился Ши Теодор (36).

Счет в серии стал 3−2 в пользу «Вегаса». Следующий матч состоится 3 сентября, начало игры в 23:00 мск.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной — в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.

Вегас Голден Найтс
1:2
0:0, 1:1, 0:1
Ванкувер Кэнакс
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