«Ванкувер» сократил отставание от «Вегаса» в серии плей-офф НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Брок Босер (36-я минута) и Элиас Петтерссон (44). У «Вегаса» отличился Ши Теодор (36).

Счет в серии стал 3−2 в пользу «Вегаса». Следующий матч состоится 3 сентября, начало игры в 23:00 мск.