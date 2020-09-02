The Athletic: Кучеров будет готов сыграть в финале Восточной конференции

Как сообщает североамериканское издание The Athletic, Кучеров, получивший удар клюшкой в лицо от защитника «Бостон Брюинз» Здено Хары, будет готов сыграть в финале Восточной конференции, куда «молнии» уже пробились.

Сообщается, что россиянин избежал самого неприятного диагноза — сотрясения мозга, а затянувшаяся параллельная серия между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Филадельфией Флайерз» даёт ему дополнительные дни на восстановление.

Стоит добавить, что согласно предварительному плану, все финалы конференций должны были проходить в «пузыре» в Эдмонтоне, что означало для «Тампы» переезд из Торонто. Однако все остальные серии затянулись, и не исключено, что третий раунд хоккеисты «Лайтнинг» начнут на прежнем месте, а переедут в Эдмонтон позже.