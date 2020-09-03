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00:34 (мск), источник: ТАСС

«Оттава» отдала российского хоккеиста Абрамова в аренду финскому «Юкуриту»

ТАСС, 3 сентября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава» Виталий Абрамов перешел на правах аренды в «Юкурит», выступающий в чемпионате Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба канадской команды.

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Источник: AFP 2020

22-летний хоккеист вернется из аренды к тренировочному сбору «Оттавы» перед стартом сезона-2020/21.

В сезоне-2019/20 «Оттава» не сумела выйти в плей-офф НХЛ, Абрамов сыграл в двух матчах и забросил одну шайбу.

Национальная Хоккейная Лига

Абрамов является воспитанником «Белых Медведей» — фарм-клуба челябинского «Трактора». В 2015 году он переехал в Северную Америку, где выступал в Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) и Американской хоккейной лиге (АХЛ). На драфте 2016 года он был выбран «Коламбусом» под общим 65-м номером, с 2018 года входит в систему «Оттавы», за которую провел три матча.

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