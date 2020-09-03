«Оттава» отдала российского хоккеиста Абрамова в аренду финскому «Юкуриту»

В сезоне-2019/20 «Оттава» не сумела выйти в плей-офф НХЛ, Абрамов сыграл в двух матчах и забросил одну шайбу.

Абрамов является воспитанником «Белых Медведей» — фарм-клуба челябинского «Трактора». В 2015 году он переехал в Северную Америку, где выступал в Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) и Американской хоккейной лиге (АХЛ). На драфте 2016 года он был выбран «Коламбусом» под общим 65-м номером, с 2018 года входит в систему «Оттавы», за которую провел три матча.