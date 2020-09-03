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09:31 (мск), источник: Sport24

Русский защитник дрался, бил ветеранов НХЛ и забросил важную шайбу. «Колорадо» Задорова победил и догнал «Даллас»

В этой серии будет седьмой матч.

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«Мы обсудим этот вопрос, посмотрим, на кого из вратарей правильнее всего сделать ставку. Все сводится к этому. Мы стараемся не заставлять вратаря играть два матча подряд, если только в этом нет острой необходимости.

Когда подходит основной вратарь и говорит, что готов, решение легко принять. Так было перед пятым матчем. И если бы мы играли так же, а ворота защищал Антон, то и результат был бы таким же. Мы не там ищем виноватых.

Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс не скрывал, что перед шестой игрой серии против «Колорадо» важнейшим вопросом для него являлся вратарский. Перед прошлой встречей основной кипер Бен Бишоп, который в нынешнем плей-офф уступил свою роль Антону Худобину, выразил желание появиться в основе и получил такую возможность. Итог — 4 пропущенные шайбы уже в первом периоде и замена. Коуч «Старз» не собирался винить в этом провале американца, но было очевидно, что в среду больше шансов на попадание в стартовый состав имеет россиянин. Так в итоге и получилось.

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Партнеры Антона не стали его жалеть и с первого же периода загрузили серьезным объемом работы. Больше всех в этом направлении постарались Блэйк Комо и Джейми Олексяк — за стартовые 13 минут они схватили 6 минут штрафа на двоих и если бы не Худобин, начало матча снова превратилось бы для техасского клуба в кошмар. Антон тащил в самых сложных ситуациях, раз за разом останавливая лидеров «Эвеланш».

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Не в первый раз в этом розыгрыше Кубка Стэнли серия классных спасений Добби вдохновила полевых игроков «Далласа». Закончив стажироваться в формате «4 на 5», они немного перевели дух, создали пару голевых моментов и открыли счет. Денис Гурьянов доставил шайбу до Маттиаса Янмарка, тот скинул ее за спину на Миро Хейсканен, а 21-летний финский защитник установил рекорд «Далласа» по продолжительности результативной кубковой серии для игроков обороны — он набирает очки в 8 встречах подряд. Благодарить за это он Миро должен в том числе Майкла Хатчинсона — неожиданно ставший первым номером после травм конкурентов 30-летний кипер откровенно ошибся.

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Двадцатиминутка складывалась по идеальному для «Старз» сценарию, но за 32 секунды до сирены на перерыв в нем случился неприятный для парней в зеленом поворот. Никита Задоров после передачи Владислава Наместникова бросил от левого борта, а Худобин, как показалось сначала, ответил Хатчинсону подарком на подарок. И только последний повтор помог снять обвинения с русского вратаря — голкиперу сильно помог Олексяк, толкнувший на него Джей Ти Комфера. Партнеры явно были против сухого периода для Антона.

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«Даллас» не стал ничего менять после перерыва — команда продолжила собирать штрафные минуты и проверять своего вратаря. Худобин не расклеился после не очень справедливого по отношению к нему гола Задрова и сохранил за собой статус лучшего игрока «Старз» этим вечером.

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«Колорадо» же снова забил в тот момент, когда кипер соперника помешать ему особо не мог. Мико Рантанен хотел проверить Антона дальним выстрелом, но шайба попала в одного из полевых и отскочила к Кэйлу Макару. Молодому защитнику оставалось расстрелять Худобина и с этой миссией он уверенно справился. Макар набрал 15-е очко в плей-офф-2020 — это второй результат в истории НХЛ для оборонцев-новичков.

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Голов до второй паузы в матче больше не случилось, зато случились пару мощных хитов от Задорова. На этот раз 2-метровый русский защитник выбрал своими жертвами ветеранов — сначала приложил у борта 35-летнего Кори Перри, а затем осадил на собственном пятачке 36-летнего Джо Павелски. Никакого почтения к авторитетам от дерзкого россиянина.

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В концовке второго периода «Колорадо» потерял Габриэля Ландескуга, которому коньком порезал ногу коллега по «Эвеланш» — швед попробовал вернуться на лед в третьем игровом отрезке, но безуспешно. Впрочем, партнеры Ландескуга по первому звену «Эвеланш» его отсутствия как будто не заметили. Через 4 минуты перерыва Нэтан Маккиннон отвоевал шайбу у борта, поделился ею с Рантаненом, а финн после не самой удобного паса все-таки сумел пробить Худобина — 3:1.

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Такой счет для очень результативной серии катастрофичным не выглядел, но «Даллас» оказался не готов к спасению этого матча. Оставшие 17 минут «Старз» откатались очень посредственно, ничего не придумали у ворот Хатчинсона и в итоге абсолютно заслуженно получили четвертый гол в пустые. Сразу после этой шайбы Задоров подрался с Янмарком — Никита точно стал одним из главных героев этого матча. Именно его гол в раздевалку выбил «Даллас» из седла, а жесткая и надежная игра на протяжении всех 60 минут помогла «Эвеланш» пропустить лишь раз. Для суперкамбэка со счета 1−3 Задорову и компании осталось победить лишь раз — в решающем седьмом матче.

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Даллас Старз
1:4
1:1, 0:1, 0:2
Колорадо Эвеланш
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