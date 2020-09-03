Русский раунд: наши хоккеисты — на первых ролях в полуфиналах НХЛ

Источник: AP 2020

Второй раунд Кубка Стэнли подходит к концу. Завершилась серия «Тампы» и «Бостона» (счет 4:1), решающие матчи пройдут в парах «Колорадо» и «Далласа» (3:3), «Филадельфии» и «Айлендерс» (2:3), «Вегаса» и «Ванкувера» (3:2). Число российских хоккеистов в турнире по сравнению с первым раундом, конечно, уменьшилось, но зато почти все они отметились успехами в полуфиналах конференций.

Национальная Хоккейная Лига Все о турнире

«Тампа» прошла дальше без Кучерова

После первого раунда, в котором «Тампа» откровенно мучилась с «Коламбусом», фаворитом в серии скорее был «Бостон», обыгравший мощную «Каролину». Даже потеря основного вратаря Туукки Раска, отказавшегося играть в плей-офф, не казалась фатальной для «Брюинз». Серия и правда началась с успеха «Бостона» — однако «Тампа», уступая в первом матче 0:3, наконец показала тот хоккей, который от нее ждали (с «Коламбусом» ничего подобного не было), отыграла две шайбы, а после поражения взяла четыре матча подряд. В одном из них и вовсе победила 7:1.

По-прежнему не играет Стивен Стэмкос, но «Тампа» будто и не замечает его отсутствия. Связка Пойнт-Кучеров набрала за пять матчей 15 (3+12) очков на двоих, еще пять голов добавил Ондржей Палат, поддержали лидеров и игроки нижних звеньев.

«Бостон» имел шанс в пятом матче, когда после удара клюшкой Здено Хары получил травму Никита Кучеров, но и без россиянина «Тампа» вырвала решающую победу в овертайме. Скорее всего, наш нападающий сможет восстановиться к началу финала Востока.

— «Тампа» достаточно уверенно сломила сопротивление «Бостона», хотя игры были близкие по содержанию, накалу и счету, — рассказал «Известиям» чемпион мира, скаут «Чикаго» Андрей Николишин. — Тем не менее, «Тампа» была везде чуточку сильнее. Думаю, ключевая роль — вратарская. Василевский показал высочайший уровень. Два других россиянина «молний» — Кучеров и Сергачев — лидеры команды в своих амплуа. Сергачев сейчас играет здорово в большинстве, на синей линии. Вообще Михаил с Хедманом ведут команду за собой в обороне. А Кучеров — лидер атак, пускай он играет не так ярко, как Макдэвид, но очень продуктивно, поэтому его роль в «Тампе» неоценима.

Тампа-Бэй Лайтнинг (Тампа) Все о команде

Особую роль россиян в успехах «Тампы» отметил и экс-вратарь «Спартака», хоккейный эксперт Кирилл Корнилов.

— Андрей Василевский — один из лучших вратарей лиги. «Везина» прошлого года и номинация в этом — тому подтверждения, — отметил он в разговоре с «Известиями». — Никите Кучерову, конечно, желаю здоровья. Удар Хары не был грязным — это скорее игровой момент. Было видно по движению, что Хара хотел подбить клюшку Кучерову, но в итоге промахнулся, и она резко долетела Никите до носа. Удар, конечно, неприятный, но надеюсь, что Кучеров не заметит этого повреждения. Как мне известно, Никита в межсезонье серьезно изменил подготовку к чемпионату и сейчас в связке с Пойнтом показывает отличный хоккей. Сложно найти такую же мощную связку среди остальных участников Кубка Стэнли. Михаил Сергачев с этого плей-офф начал выходить в первой бригаде большинства, что говорит о доверии тренерского штаба. Михаил прокачивает свою игру — это видно и по принятию решений, и по подключениям к атаке.

Хоккей НХЛ 2019-2020 1/2 финала конференции, 5.09.2020, 2:00 Колорадо Эвеланш - Даллас Старз -

Невероятная серия «Колорадо» и «Далласа»

48 голов за шесть матчей! Восемь в среднем за игру — космическая результативность даже для не очень длинного отрезка. Один из факторов — вратарский. «Колорадо» потерял основного голкипера Филиппа Грубауэра, а его сменщик Павел Францоуз, раньше выступавший в КХЛ за «Трактор», провалил серию. Неожиданно при третьем вратаре Майкле Хатчинсоне «Колорадо» перестал пропускать много, но при нем и такого большого объема работы уже не было. Голкипер «Далласа» Антон Худобин тоже не идеален. Правда, возвращение на лед первого номера «Старз» Бена Бишопа в пятом матче закончилось фиаско — 0:5 к 15-й минуте.

Из других россиян (всего, считая Худобина, в серии их шесть) никто пока тоже не претендует на звание главного героя серии, но у каждого были свои удачные матчи. Александр Радулов был хорош в первых двух играх (3 гола и 2 передачи), но потом пропал — за четыре матча одна передача и «минус шесть». Стабильнее Денис Гурьянов — уже без покеров, как в первом раунде, — но зато пять матчей с очками и 2+5.

— Гурьянов стал одним из лучших бомбардиров «Далласа» в регулярном чемпионате, поэтому было вполне предсказуемо, что он и в плей-офф будет играть достаточно результативно и ярко, — продолжил Андрей Николишин. — Безусловно, его можно назвать одним из самых талантливых российских игроков наряду с Андреем Свечниковым. Оба одарены, талантливы по-своему. У каждого свои плюсы и козыри. Хорошо, что у нас молодые ребята показывают себя в НХЛ. У нас много критикуют, говорят, что юные хоккеисты уезжают в Северную Америку и ничего не добиваются. Вот вам, пожалуйста, два примера — уехали и добились. Все эти разговоры о том, что не надо отпускать игроков в раннем возрасте, исходят от тех, кто ничего не понимает.

Колорадо Эвеланш (Денвер) Все о команде

Кирилл Корнилов считает, что Гурьянов еще способен прибавить.

— Рику Боунессу удалось найти партнеров, с которыми Гурьянов может проявлять свои лучшие качества, — отметил эксперт. — С броском у него все прекрасно, скорость — высокая. И нацеленность на ворота воплощается в большое количество заброшенных шайб. Такой качественный шаг вперед — вполне закономерен. Мы вправе ждать от него еще более серьезных результатов. Звездой Дениса называть пока рано. Но потенциал у него вполне звездный. И, как мне кажется, он будет воплощаться не только в большом количестве заброшенных шайб. Гурьянов может стать и неплохим плеймейкером, но многое будет зависеть от его партнеров. Сейчас у него идеальное звено, в котором все игроки дополняют друг друга. Гурьянову бы еще добавить немного в созидании, тогда он может стать звездой, которая будет набирать по 60−70 очков за сезон.

Даллас Старз (Даллас) Все о команде

У «Колорадо» отличался и Никита Задоров (2+1 и «плюс семь» в последних четырех играх), и Владислав Наместников, у которого есть и гол, и передача, и Валерий Ничушкин, прервавший очередную серию без шайб дублем в четвертом матче.

Кто бы ни прошел дальше — в финале Запада сыграют трое российских хоккеистов.

Варламов в шаге от победы

Есть шанс, что в финалах конференций будет сразу трое российских вратарей: Андрей Василевский уже там, Худобин и Семен Варламов в одном шаге от этого.

После успешной серии против «Вашингтона» наш голкипер «Айлендерс» продолжил в том же стиле и в матчах с «Филадельфией». Был срыв во второй игре, когда Варламов пропустил три шайбы за 15 минут и уступил место в воротах Томасу Грайссу. Плюс в четвертой игре снова появился немец, так как она состоялась на следующий день после третьей. Однако пока именно Варламов первый номер «Айлендерс» — скорее всего, он сыграет в шестом матче. Для команды из Нью-Йорка уверенная игра вратаря жизненно важна — постоянно забивать по пять-шесть шайб, как «Колорадо» или «Даллас», они не могут.

Хоккей НХЛ 2019-2020 1/2 финала конференции, 4.09.2020, 2:00 Нью-Йорк Айлендерс - Филадельфия Флайерз -

— Если вратарь играет хорошо, команда чувствует себя намного более раскрепощенной, — сказал Кирилл Корнилов. — «Айлендерс» — системная команда. Барри Тротц здорово выстраивает игру в обороне, но стоит сказать пару слов про Варламова и тренера вратарей клуба из Нью-Йорка. Когда Тротц уходил из «Вашингтона», он прихватил с собой господина Митча Корна. Вспомните, как Брэйден Холтби играл в плей-офф в 2018 году. А в «Айлендерс» Митч Корн серьезно прокачал игру Варламова. Семен всегда был качественным вратарем, но в системе Барри Тротца и после работы с Корном вышел на новый уровень. У «Айлендерс» очень любопытная ситуация с вратарями, ведь Грайсс — тоже далеко не слабый голкипер. Но выбор пал на Семена Варламова, наверное, как на более опытного вратаря. И мы видим, что Барри Тротц не прогадал — Варламов буквально вытащил несколько игр для «Нью-Йорка».

Андрей Николишин также отметил работу наставника «Айлендерс» Барри Тротца.

— Там больше сказывается роль наставника, а не Семена Варламова, — уверен эксперт. — Барри Тротц уже доказал на протяжении всей своей карьеры, что он системный тренер и у него есть определенное видение. Он отталкивается от тех хоккеистов, которые у него есть в составе, и гнет свою систему игры. Я не умаляю роль Варламова, но при системе Тротца все вратари играют очень хорошо.