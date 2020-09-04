Русский защитник — герой полуфинала Востока НХЛ! Проворов забил во втором овертайме и спас «Флайерз» от вылета

Источник: AP 2020

Непредсказуемой и крайне запутанной получается серия между «Айлендерс» и «Филадельфия»: камбэки, овертаймы, минимальная разница в счете. Команда Барри Тротца могла оформить выход в финал Востока еще в предыдущем матче, но соперник оказался сильнее в овертайме. В шестой встрече у «островитян» была попытка номер два, а у их соперника последний шанс на спасение. «Флайерз» начали бодро: в середине первого периода меньше чем за две минуты забросили две шайбы. Отличились Хэйз и ван Римсдайк. Показалось даже, что после 0:2 Тротц подумал заменить Варламова. Но в итоге Семен остался в игре.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--19cef017a45ca339212b" data-vnd="19cef017a45ca339212b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=19cef017a45ca339212b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

После первой заброшенной шайбы на льду произошел интересный эпизод: игроки обеих команд начали приветствовать одного хоккеиста, отнюдь не автора гола. Так праздновали возвращение в большой хоккей Оскара Линдблума, который проводил первый матч с тех пор, как в декабре прошлого года у него была обнаружена саркома Юинга — редкий вид рака кости. 24-летний форвард «Филадельфии» перенес тяжелое восстановление: завершил курс химиотерапии весной и уже в июле участвовал в тренировочном лагере своей команды. Его история — это путь преодоления, пример мужества и силы. Возвращение Оскара на лед — действительно громкое событие в хоккейном мире. Он сыграл 17:30, редко выходя в овертаймах.

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Поведя 2:0, «летчики» немного расслабились и упустили инициативу. В концовке первого периода Брассард сделал 1:2, а после перерыва «Айлендерс» забросили две шайбы за полторы минуты. В этом матче все менялось слишком быстро. Однако стоит сказать, что команда из Нью-Йорка вполне заслуживала лидерства в счете. Она доминировала по броскам (к середине встречи разница была 19−7), интереснее смотрелась впереди, а соперник действовал в основном на контратаках.

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Но «Филадельфия» не собиралась сдаваться. Раффль сделал счет 3:3, прострелив с пятака Варламова. В ассистентах оказался Проворов, набравший седьмое очко в этом плей-офф. К российскому вратарю по этой шайбе претензий предъявить сложно: слишком близко был форвард «Флайерз», и среагировать на бросок было почти невозможно.

Все шло к тому, что голы ожидали зрителей теперь только в третьем периоде, но лидер «Айлендерс» решил по-другому. За 30 секунд до перерыва Барзал забросил четвертую шайбу в ворота Харта, попав в сетку каким-то невероятным броском. А ведь еще утром была вероятность, что Мэтью не сможет принять участие в матче. Предыдущий он не доиграл из-за повреждения — ему в лицо клюшкой попал Жиру. А вот один из лидеров «Филадельфии», Шон Кутюрье, тоже получивший травму в пятой игре, не попал в заявку своей команды. Его проблемы со здоровьем оказались серьезнее.

На голе Барзала все, конечно же, не закончилось. В середине третьего периода у «Островитян» был хороший шанс забить в большинстве, но вместо этого на исходе двух минут при численном преимуществе они пропустили контратаку. Лоутон убежал «один в ноль» и расправился с Варламовым. На табло стало 4:4.

В третий раз в этой серии победитель определялся в овертайме.

В дополнительное время характер игры не поменялся. «Айлендерс» по-прежнему доминировали и вели по броскам 48−18 (к середине первого овертайма) и имели шикарные моменты (Харт сделал суперсейв). Но за 20 минут никто так и не забил.

«Филадельфия» здорово начала второй овертайм, нанеся несколько опасных бросков. Один так вообще получился убийственным — каким-то чудом шайба не пересекла линию ворот Варламова. Семен в этой ситуации сыграл идеально.

За пять минут до конца второго овертайма все решил русский защитник. Иван Проворов мощным броском подарил этой серии седьмой матч и стал главным героем этой упорнейшей встречи.

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