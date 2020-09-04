Русский защитник — герой полуфинала Востока НХЛ! Проворов забил во втором овертайме и спас «Флайерз» от вылета
В серии с «Айлендерс» будет седьмой матч.
В серии с «Айлендерс» будет седьмой матч.
Непредсказуемой и крайне запутанной получается серия между «Айлендерс» и «Филадельфия»: камбэки, овертаймы, минимальная разница в счете. Команда Барри Тротца могла оформить выход в финал Востока еще в предыдущем матче, но соперник оказался сильнее в овертайме. В шестой встрече у «островитян» была попытка номер два, а у их соперника последний шанс на спасение. «Флайерз» начали бодро: в середине первого периода меньше чем за две минуты забросили две шайбы. Отличились Хэйз и ван Римсдайк. Показалось даже, что после 0:2 Тротц подумал заменить Варламова. Но в итоге Семен остался в игре.
После первой заброшенной шайбы на льду произошел интересный эпизод: игроки обеих команд начали приветствовать одного хоккеиста, отнюдь не автора гола. Так праздновали возвращение в большой хоккей Оскара Линдблума, который проводил первый матч с тех пор, как в декабре прошлого года у него была обнаружена саркома Юинга — редкий вид рака кости. 24-летний форвард «Филадельфии» перенес тяжелое восстановление: завершил курс химиотерапии весной и уже в июле участвовал в тренировочном лагере своей команды. Его история — это путь преодоления, пример мужества и силы. Возвращение Оскара на лед — действительно громкое событие в хоккейном мире. Он сыграл 17:30, редко выходя в овертаймах.
Поведя 2:0, «летчики» немного расслабились и упустили инициативу. В концовке первого периода Брассард сделал 1:2, а после перерыва «Айлендерс» забросили две шайбы за полторы минуты. В этом матче все менялось слишком быстро. Однако стоит сказать, что команда из
Но «Филадельфия» не собиралась сдаваться. Раффль сделал счет 3:3, прострелив с пятака Варламова. В ассистентах оказался Проворов, набравший седьмое очко в этом
Все шло к тому, что голы ожидали зрителей теперь только в третьем периоде, но лидер «Айлендерс» решил
На голе Барзала все, конечно же, не закончилось. В середине третьего периода у «Островитян» был хороший шанс забить в большинстве, но вместо этого на исходе двух минут при численном преимуществе они пропустили контратаку. Лоутон убежал «один в ноль» и расправился с Варламовым. На табло стало 4:4.
В дополнительное время характер игры не поменялся. «Айлендерс»
«Филадельфия» здорово начала второй овертайм, нанеся несколько опасных бросков. Один так вообще получился убийственным —
За пять минут до конца второго овертайма все решил русский защитник. Иван Проворов мощным броском подарил этой серии седьмой матч и стал главным героем этой упорнейшей встречи.
Дарья Тубольцева