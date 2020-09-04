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12:30 (мск), источник: ТАСС

«Ванкувер» сравнял счет в серии ¼ финала плей-офф НХЛ с «Вегасом»

ТАСС, 4 сентября. «Ванкувер» одержал победу над «Вегасом» со счетом 4:0 в шестом матче серии четвертьфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне без зрителей.

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Источник: AFP 2020

Заброшенными шайбами отметились Джейк Виртанен (3-я минута), Джей Ти Миллер (42), Куинн Хьюз (49) и Бо Хорват (56).

Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии стал равным — 3−3.

Официальный сайт НХЛ

Заключительный матч серии до четырех побед состоится 4 сентября, начало — в 23:00 мск.

Вегас Голден Найтс (Парадайс)

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной — в Торонто.

Национальная Хоккейная Лига

Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.

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4:0
1:0, 0:0, 3:0
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