«Ванкувер» сравнял счет в серии ¼ финала плей-офф НХЛ с «Вегасом»
ТАСС, 4 сентября. «Ванкувер» одержал победу над «Вегасом» со счетом 4:0 в шестом матче серии четвертьфинала
ТАСС, 4 сентября. «Ванкувер» одержал победу над «Вегасом» со счетом 4:0 в шестом матче серии четвертьфинала
Заброшенными шайбами отметились Джейк Виртанен (3-я минута), Джей Ти Миллер (42), Куинн Хьюз (49) и Бо Хорват (56).
Счет в серии стал равным — 3−3.
Заключительный матч серии до четырех побед состоится 4 сентября, начало — в 23:00 мск.
Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи
Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.