Овечкин заработал $40 тысяч, Малкин и Панарин — в два раза меньше. Все бонусы Кубка Стэнли — 2020
Считаем деньги.
Считаем деньги.
Заработная плата абсолютно любого хоккеиста НХЛ — сумма открытая и никем не утаиваемая, в отличие от КХЛ. Каждый болельщик, интересующийся финансовыми деталями контракта, например, Овечкина, может без особого труда найти эту информацию в сети. Другое дело — призовые за участие в розыгрыше Кубка Стэнли.
Принято считать, что игроки НХЛ не получают денег за кубковую часть сезона. В этом есть доля правды — в правилах НХЛ прописан запрет на включение в контракты игроков различных бонусов, которые могут касаться выхода в
Вот только в коллективном соглашении между НХЛ и Ассоциацией игроков есть четко прописанные выплаты клубам, которые по итогам регулярного чемпионата прошли в решающую стадию сезона. Выплачиваемые суммы ранжируются исходя из того, насколько далеко клуб прошел в
Общий призовой фонд
Также в табличке Шеннона расписаны выплаты, которые причитаются каждому игроку. Теперь мы знаем, сколько по итогам плей-офф-2020 заработали те русские звезды, для которых борьба за Кубок Стэнли уже закончилась. К примеру, Александру Овечкину причитается $40 тысяч, а вылетевшем в квалификационном раунде Артемию Панарину и Евгению Малкину — по $20 тысяч. При этом одноклубник Панарина Виталий Кравцов заработал всего $10 тысяч, так как находился в условном резерве.
Понятно, что для игроков НХЛ эти суммы — весьма незначительный бонус, который не может компенсировать разочарование от того, что их мечта о завоевании Кубка Стэнли откладывается как минимум на год. Но прозрачность экономики лучшей лиги мира раз за разом вызывает восхищение.
Максим Самарцев