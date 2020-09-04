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12:36 (мск), источник: Sport24

Овечкин заработал $40 тысяч, Малкин и Панарин — в два раза меньше. Все бонусы Кубка Стэнли — 2020

Считаем деньги.

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Заработная плата абсолютно любого хоккеиста НХЛ — сумма открытая и никем не утаиваемая, в отличие от КХЛ. Каждый болельщик, интересующийся финансовыми деталями контракта, например, Овечкина, может без особого труда найти эту информацию в сети. Другое дело — призовые за участие в розыгрыше Кубка Стэнли.

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Принято считать, что игроки НХЛ не получают денег за кубковую часть сезона. В этом есть доля правды — в правилах НХЛ прописан запрет на включение в контракты игроков различных бонусов, которые могут касаться выхода в плей-офф, прохождения определенной его стадии или завоевания серебряной чашки.

Вашингтон Кэпиталз (Вашингтон)

Вот только в коллективном соглашении между НХЛ и Ассоциацией игроков есть четко прописанные выплаты клубам, которые по итогам регулярного чемпионата прошли в решающую стадию сезона. Выплачиваемые суммы ранжируются исходя из того, насколько далеко клуб прошел в плей-офф. В 2019 году ситуация была следующей:

  • Обладатель Президентского кубка — $500 тысяч;
  • Вылет в первом раунде — $325 тысяч;
  • Вылет во втором раунде — $650 тысяч;
  • Вылет в третьем раунде — $1,6 млн;
  • Выход в финал — $3 млн;
  • Обладатель Кубка Стэнли — $4,9 млн.
Питтсбург Пинвгинз (Питтсбург)

Общий призовой фонд плей-офф с $13 млн в сезоне-2012/13 вырос до $16 млн в сезоне-2019/2020. Но в июле при подписании нового коллективного соглашения эта сумма увеличилась до $32 млн. Ну, а накануне журналист Джон Шеннон в своем твиттере сообщил, как эти деньги распределятся между 24 участниками нынешнего плей-офф (в расчете на 31 игрока в заявке каждого из клубов):

  • Вылет в отборочном раунде — $480 тысяч;
  • Вылет в первом раунде — $960 тысяч;
  • Вылет во втором раунде — $1,555 млн;
  • Вылет в третьем раунде — $2,38 млн;
  • Выход в финал — $3,55 млн;
  • Обладатель Кубка Стэнли — 5,325 млн.
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Также в табличке Шеннона расписаны выплаты, которые причитаются каждому игроку. Теперь мы знаем, сколько по итогам плей-офф-2020 заработали те русские звезды, для которых борьба за Кубок Стэнли уже закончилась. К примеру, Александру Овечкину причитается $40 тысяч, а вылетевшем в квалификационном раунде Артемию Панарину и Евгению Малкину — по $20 тысяч. При этом одноклубник Панарина Виталий Кравцов заработал всего $10 тысяч, так как находился в условном резерве.

Национальная Хоккейная Лига

Понятно, что для игроков НХЛ эти суммы — весьма незначительный бонус, который не может компенсировать разочарование от того, что их мечта о завоевании Кубка Стэнли откладывается как минимум на год. Но прозрачность экономики лучшей лиги мира раз за разом вызывает восхищение.

Максим Самарцев

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