Радулов и Худобин вывели «Даллас» в финал Запада! В 7-й игре с «Колорадо» у первого дубль, у второго 40 спасений
Невероятная развязка самой крутой серии в этом
Невероятная развязка самой крутой серии в этом
Седьмой матч — то, для чего был придуман хоккей. Седьмой матч — то, чего заслуживает серия между «Колорадо» и «Далласом». Команды, устроившие главный триллер второго раунда Кубка Стэнли, могли закончить свое противостояние в пяти играх, но «лавины» отыгрались с 1−3. Вот только у любого подвига есть своя цена. «Эвеланш» потеряли своего капитана — Габриэля Ландескуга. По иронии судьбы его ногу порезал конек одноклубника Кэйла Макара.
Место Ландескуга занял другой швед — Андре Бураковски. Тоже талантливый парень, но магия первого звена «Колорадо»
— Наше звено может выигрывать матчи. Снижение игрового времени? Это не может быть оправданием на данном этапе. Мы обязаны найти способ, как помочь команде, — говорил после шестой игры форвард «Далласа» Тайлер Сегин.
Заруба лидеров «Далласа» и «Колорадо» началась со стартовой смены. Прошла минута, а Микко Рантанен уже нарушил правила на Джона Клингберге. А человеком, который конвертировал это удаление в гол, стал Александр Радулов. В свойственной ему манере Тасманский дьявол закопал шайбу с пятака. Его пытались вытолкать с этой горячей точки, но тщетно.
Прошло чуть больше минуты и парни из «Колорадо» ответили. Причем ответ Радулову нанес его соотечественник Владислав Наместников, забивший не менее трудовой гол. Косвенно поучаствовал и Валерий Ничушкин, перекрывший солнце Антону Худобину. Символично, что бросок, под который Наместников подставил клюшку, совершил Иан Коул — тот самый защитник, который не смог вытолкать Радулова с пятака.
А что же тот самый Бураковски? Парень, подменявший капитана, сделал все в лучшем виде. Прикрылся Андреем Секерой и нанес отменный кистевой бросок. Швед, уже забивший в серии с «Далласом» три шайбы, взялся за старое.
«Даллас» не рассыпался и сравнял счет. Постарался лучший снайпер «звезд» в этом
Кто из «Далласа» больше других хотел в финал конференции — так это Худобин. Антон крутился в воротах, пытаясь в одиночку выиграть серию.
Российский вратарь делал один сейв за другим. За три периода накопилось под 40 отбитых бросков.
Но даже Худобин оказался бессилен, когда Назим Кадри в конце второго периода поразил пустой угол.
Кто мог поддержать Худобина? Конечно же, Радулов! Александр провел не идеальный матч, особенно что касается игры в равных составах и обороны. Зато своей активностью и непробиваемостью он выгрыз для «Далласа» спасительный гол. Сначала заработал на себе удаление, а затем сам же его реализовал. Невзрачно, но чертовски своевременно. На такого Радулова можно смотреть вечно.
Решил же все в овертайме финн Джоэль Кивиранта — настоящий герой седьмого матча. Финн, проводящий первый сезон в НХЛ, оформил самый важный
Дмитрий Ерыкалов