Радулов и Худобин вывели «Даллас» в финал Запада! В 7-й игре с «Колорадо» у первого дубль, у второго 40 спасений

Источник: AP 2020

Седьмой матч — то, для чего был придуман хоккей. Седьмой матч — то, чего заслуживает серия между «Колорадо» и «Далласом». Команды, устроившие главный триллер второго раунда Кубка Стэнли, могли закончить свое противостояние в пяти играх, но «лавины» отыгрались с 1−3. Вот только у любого подвига есть своя цена. «Эвеланш» потеряли своего капитана — Габриэля Ландескуга. По иронии судьбы его ногу порезал конек одноклубника Кэйла Макара.

Место Ландескуга занял другой швед — Андре Бураковски. Тоже талантливый парень, но магия первого звена «Колорадо» из-за этой перестановки явно пошатнулась. И эта потеря стала шансом для ударной тройки «Далласа», которая после первых игр пропала с радаров.

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— Наше звено может выигрывать матчи. Снижение игрового времени? Это не может быть оправданием на данном этапе. Мы обязаны найти способ, как помочь команде, — говорил после шестой игры форвард «Далласа» Тайлер Сегин.

Даллас Старз (Даллас) Все о команде

Заруба лидеров «Далласа» и «Колорадо» началась со стартовой смены. Прошла минута, а Микко Рантанен уже нарушил правила на Джона Клингберге. А человеком, который конвертировал это удаление в гол, стал Александр Радулов. В свойственной ему манере Тасманский дьявол закопал шайбу с пятака. Его пытались вытолкать с этой горячей точки, но тщетно.

Колорадо Эвеланш (Денвер) Все о команде

Прошло чуть больше минуты и парни из «Колорадо» ответили. Причем ответ Радулову нанес его соотечественник Владислав Наместников, забивший не менее трудовой гол. Косвенно поучаствовал и Валерий Ничушкин, перекрывший солнце Антону Худобину. Символично, что бросок, под который Наместников подставил клюшку, совершил Иан Коул — тот самый защитник, который не смог вытолкать Радулова с пятака.

А что же тот самый Бураковски? Парень, подменявший капитана, сделал все в лучшем виде. Прикрылся Андреем Секерой и нанес отменный кистевой бросок. Швед, уже забивший в серии с «Далласом» три шайбы, взялся за старое.

«Даллас» не рассыпался и сравнял счет. Постарался лучший снайпер «звезд» в этом плей-офф — Денис Гурьянов. На этот раз его дальний бросок не привел к голу напрямую, но поставление партнера все исправило. Очередной трудовой гол, как и требует седьмой матч в плей-офф.

Кто из «Далласа» больше других хотел в финал конференции — так это Худобин. Антон крутился в воротах, пытаясь в одиночку выиграть серию.

Российский вратарь делал один сейв за другим. За три периода накопилось под 40 отбитых бросков.

Но даже Худобин оказался бессилен, когда Назим Кадри в конце второго периода поразил пустой угол.

Кто мог поддержать Худобина? Конечно же, Радулов! Александр провел не идеальный матч, особенно что касается игры в равных составах и обороны. Зато своей активностью и непробиваемостью он выгрыз для «Далласа» спасительный гол. Сначала заработал на себе удаление, а затем сам же его реализовал. Невзрачно, но чертовски своевременно. На такого Радулова можно смотреть вечно.

Последние пять минут основного времени оказались поистине сумасшедшими. Штанги обстреляли что те, что другие. Команды не только вызвали звон каркаса ворот, но и обменялись точными бросками. 4:4! В том числе отличился Наместников. Племянник Вячеслава Козлова стал соавтором уникального рекорда. Впервые в истории НХЛ в седьмом матче серии плей-офф дублями отметились два игрока из России.

Решил же все в овертайме финн Джоэль Кивиранта — настоящий герой седьмого матча. Финн, проводящий первый сезон в НХЛ, оформил самый важный хет-трик в своей карьере.

Официальный сайт НХЛ