27 лет без Кубка Стэнли — Канада снова лишилась шансов на титул. «Ванкувер» отыгрался с 1−3, но вылетел из плей-офф

Источник: AFP 2020

Седьмой матч серии плей-офф Кубка Стэнли — это всегда событие, которое гарантирует незабываемое зрелище. Противостояние «Вегас» — «Ванкувер» — не исключение. Обе команды в случае победы имели шанс оставить след в истории. Если бы победили «Голден Найтс», то у банды Питера Дебура появлялся реальный шанс во второй раз за 3 года существования выйти в финал Кубка Стэнли. В случае противоположного исхода, «Кэнакс» еще на шаг приблизились бы к удивительному достижению — канадские команды не брали серебряную чашку 27 лет.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1923271f1cf60a692a25" data-vnd="1923271f1cf60a692a25" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1923271f1cf60a692a25" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Из всех команд страны кленового листа как раз «Кэнакс» в последний раз были ближе всех к этой цели, но уступили в финале розыгрыша 2011 года «Бостону». В решающей игре серии против «Вегаса» за команду Трэвиса Грина говорила не только наличие лучшего снайпера плей-офф Бо Хорвата (10 шайб в 16 матчах) и одним из лучших ассистентов Куинну Хьюза, но и психологическое преимущество — «Ванкувер» смог отыграться со счета 1−3.

Но «Вегас» с первых минут заставил забыть обо всех этих козырях соперника, доминируя в чужой зоне и нагружая работой Тэтчера Демко, который стал главным героем первого периода.

В первые 6 минут «Голден Найтс» имели преимущество по броскам 7−1 и буквально смяли соперника силовым прессингом, ни разу не дав войти ему в свою зону. Вскоре команда Дебура еще получила возможность сыграть в большинстве, но не сумела его реализовать — весь их розыгрыш сводился к броскам из правого круга вбрасывания, в котором сначала дежурил Пачиоретти, а затем Мартинес, но Демко без особого труда справлялся со всеми угрозами.

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Во второй двадцатиминутке «Кэнакс» удалось успокоить и выровнять игру, а команды обменялись по-настоящему стопроцентными моментами: сначала Хорват и Безер убежали в отрыв, но Ленер выдал фантастический сейв, а затем «Вегас» всем звеном расстреливал ворота Демко — безрезультатно.

Вегас Голден Найтс (Парадайс) Все о команде

В концовке периода случился момент, который можно описать так: «Ванкувер не может — Ривс поможет». Силовик «Вегаса» провел абсолютно ненужный и грязный силовой прием на Тайлере Мотте, угодив тому в голову и заработав «5+10».

«Ванкувер» подарком Ривза не воспользовался, и тут «Вегас», поймав кураж, мог открывать счет в матче, но Демко снова был на высоте. Травмированный Якоб Маркстрем мог быть спокоен за ворота своей команды, его сменщик, несмотря на катастрофическое преимущество «Вегаса» по броскам (28−7), до последнего оставлял команду в игре.

Но даже гениальной игры Демко «Ванкуверу» оказалось мало. За 4 минуты до конца 3 периода команда Дебура выстрелила дуплетом и решила исход матча и всей серии. Сначала Теодор в большинстве прошил американского кипера, не пропускавшего к этому моменту больше 2 часов игрового времени, а затем Алекс Так поразил уже пустые ворота «Ванкувера».

В итоге — 0:3, «Ванкуверу» не удалось стать первой в 21-м веке канадской командой, которая подняла трофей Кубка Стэнли над головой. Черная серия продолжается.

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