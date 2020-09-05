27 лет без Кубка Стэнли — Канада снова лишилась шансов на титул. «Ванкувер» отыгрался с 1−3, но вылетел из плей-офф
«Кэнакс» не спасла даже гениальная игра вратаря Демко.
«Кэнакс» не спасла даже гениальная игра вратаря Демко.
Седьмой матч серии
Из всех команд страны кленового листа как раз «Кэнакс» в последний раз были ближе всех к этой цели, но уступили в финале розыгрыша 2011 года «Бостону». В решающей игре серии против «Вегаса» за команду Трэвиса Грина говорила не только наличие лучшего снайпера
Но «Вегас» с первых минут заставил забыть обо всех этих козырях соперника, доминируя в чужой зоне и нагружая работой Тэтчера Демко, который стал главным героем первого периода.
В первые 6 минут «Голден Найтс» имели преимущество по броскам 7−1 и буквально смяли соперника силовым прессингом, ни разу не дав войти ему в свою зону. Вскоре команда Дебура еще получила возможность сыграть в большинстве, но не сумела его реализовать — весь их розыгрыш сводился к броскам из правого круга вбрасывания, в котором сначала дежурил Пачиоретти, а затем Мартинес, но Демко без особого труда справлялся со всеми угрозами.
Во второй двадцатиминутке «Кэнакс» удалось успокоить и выровнять игру, а команды обменялись
В концовке периода случился момент, который можно описать так: «Ванкувер не может — Ривс поможет». Силовик «Вегаса» провел абсолютно ненужный и грязный силовой прием на Тайлере Мотте, угодив тому в голову и заработав «5+10».
«Ванкувер» подарком Ривза не воспользовался, и тут «Вегас», поймав кураж, мог открывать счет в матче, но Демко снова был на высоте. Травмированный Якоб Маркстрем мог быть спокоен за ворота своей команды, его сменщик, несмотря на катастрофическое преимущество «Вегаса» по броскам (28−7), до последнего оставлял команду в игре.
Но даже гениальной игры Демко «Ванкуверу» оказалось мало. За 4 минуты до конца 3 периода команда Дебура выстрелила дуплетом и решила исход матча и всей серии. Сначала Теодор в большинстве прошил американского кипера, не пропускавшего к этому моменту больше 2 часов игрового времени, а затем Алекс Так поразил уже пустые ворота «Ванкувера».
В итоге — 0:3, «Ванкуверу» не удалось стать первой в 21-м веке канадской командой, которая подняла трофей Кубка Стэнли над головой. Черная серия продолжается.
Максим Самарцев