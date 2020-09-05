Радулов: Все хоккеисты «Далласа» хорошо сыграли в матче ¼ финала НХЛ против «Колорадо»

«Мне сегодня хотелось бы отметить всю команду, соперник тоже был очень серьезным, поэтому мы все понимали между собой, что не будет так легко, даже когда мы повели 2−0 в серии. Да, хотели победить раньше, но все пришло к седьмому матчу, а седьмая игра — это что-то необыкновенное, и очень радует, когда у тебя получается в ней победить. Где-то вратарь сыграл очень здорово, был на высоте, сделал пару сумасшедших сэйвов. Да и все ребята хорошо бились, на самом деле все молодцы», — сказал Радулов.