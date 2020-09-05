Радулов: Все хоккеисты «Далласа» хорошо сыграли в матче ¼ финала НХЛ против «Колорадо»

В ночь на субботу «Даллас» обыграл «Колорадо» со счетом 5:4 в овертайме, Радулов забросил две шайбы. «Даллас» одержал победу в серии до четырех побед со счетом 4−3 и вышел в полуфинал Кубка Стэнли, где сыграет с «Вегасом».
«Мне сегодня хотелось бы отметить всю команду, соперник тоже был очень серьезным, поэтому мы все понимали между собой, что не будет так легко, даже когда мы повели 2−0 в серии. Да, хотели победить раньше, но все пришло к седьмому матчу, а седьмая игра — это что-то необыкновенное, и очень радует, когда у тебя получается в ней победить. Где-то вратарь сыграл очень здорово, был на высоте, сделал пару сумасшедших сэйвов. Да и все ребята хорошо бились, на самом деле все молодцы», — сказал Радулов.
Впервые с 2008 года «Даллас» вышел в полуфинал Кубка Стэнли. Тогда команда уступила «Детройту» (2−4). В активе клуба один Кубок Стэнли, завоеванный в сезоне-1998/99.
Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной — в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.