Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо Р
Йокерит
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:30
Северсталь
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
18:00
Авангард
ХК Динамо
Хоккей. НХЛ
04:00
Вегас Голден Найтс
Ванкувер Кэнакс
30
Все события
Фоторепортажи
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
11:21 (мск), источник: ТАСС

Радулов: Все хоккеисты «Далласа» хорошо сыграли в матче ¼ финала НХЛ против «Колорадо»

ТАСС, 5 сентября. Игроки «Далласа» провели хорошую игру в седьмом матче четвертьфинала Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Колорадо». Таким мнением поделился российский форвард клуба Александр Радулов, комментарий которого приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

Наверх
Источник: AP 2020

В ночь на субботу «Даллас» обыграл «Колорадо» со счетом 5:4 в овертайме, Радулов забросил две шайбы. «Даллас» одержал победу в серии до четырех побед со счетом 4−3 и вышел в полуфинал Кубка Стэнли, где сыграет с «Вегасом».

«Мне сегодня хотелось бы отметить всю команду, соперник тоже был очень серьезным, поэтому мы все понимали между собой, что не будет так легко, даже когда мы повели 2−0 в серии. Да, хотели победить раньше, но все пришло к седьмому матчу, а седьмая игра — это что-то необыкновенное, и очень радует, когда у тебя получается в ней победить. Где-то вратарь сыграл очень здорово, был на высоте, сделал пару сумасшедших сэйвов. Да и все ребята хорошо бились, на самом деле все молодцы», — сказал Радулов.

Впервые с 2008 года «Даллас» вышел в полуфинал Кубка Стэнли. Тогда команда уступила «Детройту» (2−4). В активе клуба один Кубок Стэнли, завоеванный в сезоне-1998/99.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной — в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.

 "Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
Радулов и Худобин вывели «Даллас» в финал Запада
Стал известен результат теста игроков сборной РФ на коронавирус
До Евро рукой подать. Молодежка России победила болгар в отборе
Стало известно об уходе Емельяненко в «романтические настроения»
Канада 27 лет без Кубка Стэнли — «Ванкувер» вылетел из плей-офф
Уайт отказался признать, что был нокаутирован Поветкиным
Лишенный золота ЧМ легкоатлет из России завершил карьеру
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь