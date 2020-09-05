Худобин: Радулов является очень ценным игроком для клуба НХЛ «Даллас»

Источник: AP 2020

В ночь на субботу «Даллас» обыграл «Колорадо» со счетом 5:4 в овертайме, Радулов забросил две шайбы, на счету Худобина 40 отраженных бросков. «Даллас» одержал победу в серии до четырех побед со счетом 4−3 и вышел в полуфинал Кубка Стэнли, где сыграет с «Вегасом».

«Мы вели 3−1, потом два матча взял “Колорадо”. У них сумасшедшая команда, конечно, они хорошо играют в атаке, создают много моментов, но ребята справились. И эта серия навсегда останется в памяти. Она была очень полезной для опыта, поможет в нашей карьере, такие шикарные матчи не забываются», — сказал Худобин.

«Если говорить о Радулове, то Саня есть Саня, я его знаю очень давно, он приносит очень много энергии, работоспособности, он дает заряд команде. Это настоящий драйв — ложиться под шайбу или крикнуть на кого-то, завести партнера. Радулов — очень ценный игрок, даже с годами он не становится медленнее, энергия у него не пропадает. Он так же продолжает работать, дальше заводить команду — это бесценно», — добавил голкипер.

Впервые с 2008 года «Даллас» вышел в полуфинал Кубка Стэнли. Тогда команда уступила «Детройту» (2−4). В активе клуба один Кубок Стэнли, завоеванный в сезоне-1998/99.