Бывший тренер Овечкина испортил красивую историю. «Филадельфия» отыгралась с 1−3, но дальше идут «Айлендерс»

Источник: AFP 2020

Перед седьмым матчем серии «Филадельфия» — «Айлендерс» было известно, что в финалах конференции сыграют 7 русских хоккеистов. Вопрос заключался лишь в том, кто из наших отправится туда последним — защитник «Флайерз» Иван Проворов или вратарь «Нью-Йорка» Семен Варламов. Первый накануне решающей игры рассчитывал на небольшое эмоциональное превосходство своей команды:

У нас сплочённый коллектив. Абсолютно каждый хочет побеждать. Мы сражаемся друг за друга. А когда у тебя такая команда, может произойти много хорошего. Будет ли у команды психологическое преимущество? Да, немного такое есть. Но мы в любом случае выйдем на лед и будем сражаться изо всех сил. Последние пару матчей мы играли правильно и собираемся делать так и в дальнейшем. Надо хорошо начать, а там будет видно. Иван Проворов защитник «Флайерз»

«Летчики» действительно должны были чувствовать себя комфортнее соперника, это ведь они, а не «Островитяне» отыгрались со счета 1−3. Но на деле этот камбэк им никак не помог. Как и отсутствие в стартовом составе «Айлендерс» Варламов. Главный тренер Барри Тротц решил в ключевой момент сделать ставку на немца Томаса Грайсса, и она отчасти сыграла.

Проворов говорил о важности качественного начала, но с этим у «Филадельфии» возникли очень большие проблемы. «Айлендерс» не смутили ни шайба, попавшая на разминке в голову Мэтью Барзала, ни быстрое удаление, заработанное Жаном-Габриэлем Пажо. К 14-й минуте они вели с преимуществом в 2 шайбы.

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Выстояв в меньшинстве, они перевели игру в зону «Флайерз», довели шайбу до Скотта Майфилда, а защитник поднялся до правого круга вбрасывания и прошил Картера Харта. Вот оно — очередное подтверждение теории о том, что в плей-офф звездами становятся не самые заметные герои. В пятницу это доказал нападающий «Далласа» Йоэль Кивиринта, оформивший хет-трик в ворота «Колорадо», в субботу Майфилд — гол в ворота «Филадельфии» стал для 27-летнего американца первым кубковым в карьере. Очень своевременно!

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Команда Тротца тут же упустила шанс развить свое преимущество — Андерс Ли бросал, находясь спиной к воротам, но Харт состояться шедевру не позволил. Впрочем, молодой кипер только отсрочил неизбежное — «Нью-Йорк» снова заставил «Летчиков» прижаться к своим воротам, Дерик Брассар исполнил шикарную паузу и вывел на идеальную позицию Энди Грина — 37-летний ветеран исполнил все предельно хладнокровно. «Филадельфии» нужно было сделать все, чтобы хотя бы сократить свое отставание до перерыва, но этому плану помешали два удаления подряд.

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Старт второй двадцатиминутки дал понять, что этим вечером «Флайерз» еще и серьезно не везет. Оцените цепочку событий — Филипп Майерс попадает в штангу, Иван Проворов падает на лед после мощного щелчка Девона Тэйвса, команда остается в меньшинстве из-за нарушения численного состава. Удивительный нефарт! Мужественный россиянин все-таки продолжил игру, но «Филадельфии» это не очень помогло.

Вскоре Проворов поскользнулся на чужой синей линии, бросился в направлении собственных ворот, но только со спины наблюдал за образцовой передачей Джоша Бэйли и не менее образцовым завершением Брока Нельсона. Второй минус Ивана в седьмой игре.

Что такое счет 0:3 в матче против «Айлендерс» — команды предельно дисциплинированной, было очевидно для всех. «Флайерз» нужен был подвиг, но как можно о нем мечтать, если за весь второй период они лишь трижды попали в створ ворот Томаса Грайсса. Немец по ходу игрового отрезка был почти безработным, тем ценнее его сэйв на Кевине Хэйсе, ближе ко второму перерыву в одиночку вывалившемся на немецкого голкипера.

«Филадельфия» в третьем периоде смогла добавить, а Ален Виньо уже за 6 минут до конца основного времени сменил вратаря на полевого игрока, но это был не день клуба из Пенсильвании. Сразу после того, как Харт оказался на скамейке запасных, Энтони Бовилье установил окончательный счет — 4:0. «Флайерз» были очень хороши в августе, проявили чудеса характера, отыгравшись в серии с «Айлендерс», но на последний шаг к финалу Востока их просто не хватило.

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Дальше идет команда бывшего тренера Александра Овечкина — год назад Тротц остановился во втором раунде, но теперь превзошел тот результат. Впереди «Нью-Йорк» ждет отдохнувшая и очень мощная в плей-офф-2020 «Тампа».