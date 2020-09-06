Тротц объяснил, почему не выпустил Варламова на седьмой матч серии с «Филадельфией»

Источник: AP 2020

В ночь на воскресенье «Айлендерс» со счетом 4:0 обыграли «Филадельфию» и, выиграв серию до четырех побед со счетом 4−3, стали последними участниками полуфинала Кубка Стэнли. Место в воротах нью-йоркского клуба занял немец Томас Грайсс.

«Для нас это был уже 16-й матч, и мне захотелось, чтобы в воротах был свежий игрок. В последних двух матчах они нагрузили Варламова, вообще я верю в них обоих. С отношением Грайсса к работе, он является для нас хорошим вариантом, посмотрим, как все сложится дальше», — сказал Тротц.

Варламов в текущем сезоне плей-офф НХЛ провел 14 матчей, в которых одержал девять побед, отражая в среднем за матч 92,1% бросков. В двух матчах он оставил свои ворота в неприкосновенности.

Клуб из Нью-Йорка вышел в финал Восточной конференции впервые с 1993 года. В финале Востока команда сыграет с «Тампой». В финале Западной конференции встретятся «Вегас» и «Даллас», их первая игра пройдет 7 сентября (начало — 3:00 мск).