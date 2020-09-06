Три российских вратаря в полуфинале Кубка Стэнли. Завершился второй раунд плей-офф НХЛ
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. «Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Филадельфию» со счетом 4:0 в седьмом матче второго раунда
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. «Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Филадельфию» со счетом 4:0 в седьмом матче второго раунда
Второй раунд
В последние месяцы они возникали
Три из четырех противостояний завершились в седьмой игре. В решающих встречах «Вегас» переиграл «Ванкувер», а «Даллас» оказался сильнее «Колорадо». Увереннее всех в финал конференции вышла «Тампа», обыграв «Бостон» в пяти встречах.
Прошлогодний финалист, клуб «Бостон», был вынужден выступать без основного вратаря Туукки Раска, который покинул расположение команды еще по ходу первого раунда. 35-летний Ярослав Галак отыграл нестабильно, что и предопределило исход серии. «Бостон» сумел выиграть первую встречу, но затем проиграл четыре матча подряд, в двух из которых по игре действовал как минимум не хуже соперника. Все решило индивидуальное мастерство нападающих «Тампы», в том числе Никиты Кучерова, забросившего две шайбы и сделавшего пять голевых передач.
27-летний российский форвард в заключительной встрече (3:2 во втором овертайме) получил травму после удара клюшкой Здено Хары в лицо. В первом раунде
В разгроме «Бостона» в третьей встрече серии принял участие и защитник Михаил Сергачев. На счету россиянина заброшенная шайба и две голевые передачи. На последнем рубеже во всех играх уверенно действовал Андрей Василевский. В финале Восточной конференции ему будет противостоять другой российский вратарь Семен Варламов. Правда, на решающую встречу с «Филадельфией» россиянин не вышел, место в воротах занял Томас Грайсс.
Немецкий голкипер стал первым вратарем «Айлендерс» за 45 лет, который сыграл на ноль в седьмом матче серии
В финал Западной конференции вышли «Вегас» и «Даллас», обыгравшие в семи матчах «Ванкувер» и «Колорадо» соответственно. «Вегас» является единственным участником полуфинала Кубка Стэнли, в составе которого нет россиян. Во втором раунде команда Питера Дебура вела в серии со счетом 3−1, после чего тренерский штаб «Ванкувера» был вынужден заменить травмированного основного вратаря Якоба Маркстрёма на Тэтчера Демко.
24-летний канадец едва не стал героем серии. В пятом и шестом матчах он отразил 90 бросков из 91, благодаря чему «Ванкувер» сумел сравнять счет в серии. Блистал Демко и в решающей встрече (0:3), пропустив лишь за семь минут до конца основного времени. Последние две шайбы «Вегас» забрасывал уже в пустые ворота.
По схожему сценарию проходила серия между «Далласом» и «Колорадо». «Колорадо» по ходу противостояния лишился двух основных вратарей — Филиппа Грубауэра и Павела Францоуза, а также ряда игроков основного состава, в том числе и капитана команды Габриэля Ландескога. Шведский форвард получил травму в шестой встрече и не сыграл в решающем матче.
«Даллас» выиграл три из четырех первых матчей серии, нападающие «Колорадо» плохо помогали своему первому звену во главе с Натаном Маккинноном. Шайб лидеров не хватало «Колорадо» для побед. В четвертой встрече «лавины» едва не отыгрались со счета 2:5, забросив две шайбы в концовке, но на большее времени не хватило. Однако тот финальный отрезок перевернул ход серии.
Тренерский штаб «Далласа» в пятой игре неожиданно доверил место в воротах Бену Бишопу, а не россиянину Антону Худобину, игравшему в первых четырех матчах. Бишоп оказался не готов к игре и пропустил четыре шайбы уже в первом периоде, после чего был заменен на Худобина. Российский вратарь пропустил только дважды, но спасти игру «Даллас» не сумел и уступил со счетом 3:6. В шестой игре ворота «Далласа» снова защищал Худобин, а Бишоп до конца серии не попадал даже в заявки на матчи.
Шестая игра также осталась за «Колорадо» (4:1), а в седьмой встрече «Далласа» нашлись два героя. Команда дважды отыгралась по ходу третьего периода и перевела встречу в овертайм, где победную шайбу забросил финский нападающий Йоэль Кивиранта, оформивший
В полуфинале Кубка Стэнли сыграют семь российских хоккеистов, три из которых — вратари. На данный момент только два российских голкипера становились обладателями Кубка Стэнли. В 2007 году это удалось Илье Брызгалову в составе «Анахайма», а в 2004-м — Николаю Хабибулину, выступавшему за «Тампу».
Полуфинальная серия между «Вегасом» и «Далласом» стартует в ночь на понедельник. «Айлендерс» и «Тампа» проведут первый матч днем позже. Этим командам предстоит переезд из Торонто в Эдмонтон, где пройдут все оставшиеся встречи Кубка Стэнли.