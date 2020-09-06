Три российских вратаря в полуфинале Кубка Стэнли. Завершился второй раунд плей-офф НХЛ

Источник: AP 2020

Второй раунд плей-офф затянулся не только из-за упорных противостояний, но и из-за незапланированной паузы. НХЛ перенесла проведение матчей, запланированных на 28 и 29 августа, в знак протеста против стрельбы полицейских в темнокожего Джейкоба Блейка в штате Висконсин. 23 августа в городе Кеноша полицейские стреляли в Блейка, который, как сообщается, был безоружен. Из-за полученных ранений у него парализована нижняя часть тела, в штате Висконсин вспыхнули общенациональные протесты.

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В последние месяцы они возникали из-за гибели от полиции других темнокожих американцев — Джорджа Флойда, Бреонна Тейлора и Райшарда Брукса. Тогда чемпионаты НХЛ и остальных профессиональных лиг США были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Три из четырех противостояний завершились в седьмой игре. В решающих встречах «Вегас» переиграл «Ванкувер», а «Даллас» оказался сильнее «Колорадо». Увереннее всех в финал конференции вышла «Тампа», обыграв «Бостон» в пяти встречах.

Прошлогодний финалист, клуб «Бостон», был вынужден выступать без основного вратаря Туукки Раска, который покинул расположение команды еще по ходу первого раунда. 35-летний Ярослав Галак отыграл нестабильно, что и предопределило исход серии. «Бостон» сумел выиграть первую встречу, но затем проиграл четыре матча подряд, в двух из которых по игре действовал как минимум не хуже соперника. Все решило индивидуальное мастерство нападающих «Тампы», в том числе Никиты Кучерова, забросившего две шайбы и сделавшего пять голевых передач.

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27-летний российский форвард в заключительной встрече (3:2 во втором овертайме) получил травму после удара клюшкой Здено Хары в лицо. В первом раунде плей-офф от словацкого защитника «Бостона» пострадал другой россиянин Андрей Свечников. Травма Кучерова оказалась несерьезной, форвард возобновил тренировочный процесс вместе с командой и готовится к финалу Восточной конференции с «Айлендерс».

Хоккей НХЛ 2019-2020 Финал конференции, 8.09.2020, 3:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Айлендерс -

Варламов против Василевского

В разгроме «Бостона» в третьей встрече серии принял участие и защитник Михаил Сергачев. На счету россиянина заброшенная шайба и две голевые передачи. На последнем рубеже во всех играх уверенно действовал Андрей Василевский. В финале Восточной конференции ему будет противостоять другой российский вратарь Семен Варламов. Правда, на решающую встречу с «Филадельфией» россиянин не вышел, место в воротах занял Томас Грайсс.

Немецкий голкипер стал первым вратарем «Айлендерс» за 45 лет, который сыграл на ноль в седьмом матче серии плей-офф. Последним до Грайсса это сумел сделать Чико Рёш в 1975 году. Тем не менее основным вратарем по ходу плей-офф у «островитян» считается Варламов. Он является одним из лучших голкиперов плей-офф, провел пять из семи встреч с «Филадельфией», в одной из которых также сыграл на ноль.

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц во второй раз за три последних сезона вывел свою команду в полуфинал Кубка Стэнли. Двумя годами ранее специалист привел «Вашингтон» к первой в истории победе в Кубке Стэнли. «Айлендерс» же сыграют в финале конференции впервые с 1993 года.

В финал Западной конференции вышли «Вегас» и «Даллас», обыгравшие в семи матчах «Ванкувер» и «Колорадо» соответственно. «Вегас» является единственным участником полуфинала Кубка Стэнли, в составе которого нет россиян. Во втором раунде команда Питера Дебура вела в серии со счетом 3−1, после чего тренерский штаб «Ванкувера» был вынужден заменить травмированного основного вратаря Якоба Маркстрёма на Тэтчера Демко.

Тампа-Бэй Лайтнинг (Тампа) Все о команде

24-летний канадец едва не стал героем серии. В пятом и шестом матчах он отразил 90 бросков из 91, благодаря чему «Ванкувер» сумел сравнять счет в серии. Блистал Демко и в решающей встрече (0:3), пропустив лишь за семь минут до конца основного времени. Последние две шайбы «Вегас» забрасывал уже в пустые ворота.

Хоккей НХЛ 2019-2020 Финал конференции, 7.09.2020, 3:00 Вегас Голден Найтс - Даллас Старз -

Замена Худобина едва не оказалась фатальной

По схожему сценарию проходила серия между «Далласом» и «Колорадо». «Колорадо» по ходу противостояния лишился двух основных вратарей — Филиппа Грубауэра и Павела Францоуза, а также ряда игроков основного состава, в том числе и капитана команды Габриэля Ландескога. Шведский форвард получил травму в шестой встрече и не сыграл в решающем матче.

«Даллас» выиграл три из четырех первых матчей серии, нападающие «Колорадо» плохо помогали своему первому звену во главе с Натаном Маккинноном. Шайб лидеров не хватало «Колорадо» для побед. В четвертой встрече «лавины» едва не отыгрались со счета 2:5, забросив две шайбы в концовке, но на большее времени не хватило. Однако тот финальный отрезок перевернул ход серии.

Тренерский штаб «Далласа» в пятой игре неожиданно доверил место в воротах Бену Бишопу, а не россиянину Антону Худобину, игравшему в первых четырех матчах. Бишоп оказался не готов к игре и пропустил четыре шайбы уже в первом периоде, после чего был заменен на Худобина. Российский вратарь пропустил только дважды, но спасти игру «Даллас» не сумел и уступил со счетом 3:6. В шестой игре ворота «Далласа» снова защищал Худобин, а Бишоп до конца серии не попадал даже в заявки на матчи.

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Шестая игра также осталась за «Колорадо» (4:1), а в седьмой встрече «Далласа» нашлись два героя. Команда дважды отыгралась по ходу третьего периода и перевела встречу в овертайм, где победную шайбу забросил финский нападающий Йоэль Кивиранта, оформивший хет-трик в решающей игре. До этого Кивиранта провел всего 11 игр в регулярном чемпионате и дважды появлялся на льду в нынешнем плей-офф. Другим героем стал россиянин Александр Радулов, на счету которого дубль в седьмой встрече и пять голов по ходу серии.

Вегас Голден Найтс (Парадайс) Все о команде

В полуфинале Кубка Стэнли сыграют семь российских хоккеистов, три из которых — вратари. На данный момент только два российских голкипера становились обладателями Кубка Стэнли. В 2007 году это удалось Илье Брызгалову в составе «Анахайма», а в 2004-м — Николаю Хабибулину, выступавшему за «Тампу».