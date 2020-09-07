Русский вратарь в 34 года становится героем плей-офф НХЛ. Первый кубковый «сухарь» Худобина остановил «Вегас»

«Мы уже немного говорили с Джо об этом. Нам повезло, что у нас есть возможность посмотреть видео, взять паузу, все разобрать и обсудить, чтобы понять, как все работает. Мы знаем, против кого играем. Пит — замечательный тренер. Он давно работает в лиге, и у него это отлично получается, с кем бы он ни сотрудничал. К тому же, у него хорошая команда, она демонстрирует потрясающий хоккей под его началом. Так что помощь Джо будет очень кстати».

Главный тренер «Далласа» Рика Боунесс после выхода в финал Западной конференции придумал хитрый план — решил попросить совета у форварда своей команды Джо Павелски, который несколько лет назад выступал под руководством нынешнего тренера «Вегаса» Питера Дебура. За два раунда должно было накопиться немало информации о «Голден Найтс» образца 2020 года, но Боунесс рассчитывал узнать еще что-нибудь интересное. Что бы ни рассказал американский форвард, Дебуру точно удалось удивить «Старз» перед началом первой игры — в стартовом составе вместо он выпустил не первого номера «Вегаса» в этом плей-офф Робина Ленера, а Марка-Андре Флери. Такой ход выглядел очень неожиданно.

Впрочем, в стартовые 20 минут больше внимания к было не к Флери, а к его коллеге Антону Худобину. «Голден Найтс» реже атаковали попадали в створ, но создали несколько очень опасных шансов. Все, как под копирку — наброс от синей, трафик перед воротами и качественная работа на повторе. Качественная, исключая завершение, с ним у парней в черном совсем не ладилось. То по рамке промахнутся, то российский кипер совершит крутое спасение. Рабочая в целом схема никак не приносила результата.

Другой важный штрих первого периода — большое количество запредельно жестких силовых приемов. Йоэль Кивиринта рассекал лицо Марку Стоуну, Эса Линделль проверял на прочность спину Джонатана Маршессо, Чендлер Стивенсон врезался в колено Роопе Хинтцу. Судьи оставили все эти эпизоды без внимания, ограничившись до перерыва всего двумя удалениями, которые случились с разницей в 9 секунд — шанса поиграть в большинстве у соперников не было.

Но «Далласу» оно и не потребовалось. Уже на 3-й минуте «Старз» убежали к воротам «Голден Найтс» в формате «3 на 2», вскоре он преобразовался в «4 на 3», но даже такое обилие игроков в зоне «Вегаса» не помешало шведскому защитнику Джону Клингбергу остаться в одиночестве напротив Флери и открыть счет.

Второй период убедил, что любые сравнения со вторым раундом этим вечером неуместны. Помните, как команда Дебура бомбардировала на предыдущей стадии «Ванкувер»? 40 точных бросков за матч, 43, даже 48. Сегодня же за первые 5 минут после перерыва Худобин ни разу не вступил в игру, а за 40 игровых минут у «Вегаса» накопилось всего 12 «выстрелов» — катастрофически низкий показатель. Не было повода и вспоминать серию «Далласа» против «Колорадо» — в ней команды раз за разом устраивали удивительные голевые фейерверки, сегодня же подошли к третьему периоду с одним голом на двоих. Скучно точно не было, но чуть более активного развития событий немного не хватало.

В третьей двадцатиминутке «Вегас» наконец-то включился на полную — Худобин наконец-то перестал мерзнуть и получил достаточный объем работы. Хоккеисты «Голден Найтс» стали проверять его при первой же возможности, особенно в этом усердствовал Нэйт Шмидт, но россиянин в очередной раз дал понять — он не зря до 34 лет ждал своего первого плей-офф НХЛ в статусе основного вратаря, использовать этот шанс он намерен по полной. Антон врубил режим непробиваемой стены и оформил свой кубковый шатаут в карьере. Об истории голкипера, который так долго ждал своего звездного шанса, когда-нибудь должны написать книгу или снять фильм.

«Даллас» победил с футбольным счетом 1:0, ну, а Боунессу завтра снова нужно будет вызывать на разговор Павелски. Может быть, он сможет предсказать, что теперь попробует придумать коуч «Вегаса» Дебур. Со ставкой на Флери он угадал, но этого оказалось мало.