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10:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Худобин стал четвёртым вратарём в истории «Далласа», оформившим шат-аут в плей-офф НХЛ

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся первый матч финальной серии Западной конференции между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз».

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Источник: AP 2020

Победу с минимальным счётом 1:0 одержали номинальные гости льда игроки «Далласа» и открыли счёт в серии — 1−0.

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 25 бросков и впервые за карьеру оформил шат-аут в Кубке Стэнли. 34-летний голкипер стал четвёртым вратарём в истории «Далласа», оформившим шат-аут в плей-офф НХЛ. Клубный рекорд принадлежит Эду Бельфору (восемь), второе место занимает Марти Турко (четыре), топ-3 замыкает Кари Лехтонен (два). Данные приведены без учёта выступления «Миннесоты Норт Старз».

Единственную шайбу в этом матче забросил шведский защитник «Далласа» Йон Клингберг, ему ассистировали Джейми Бенн и Радек Факса.

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