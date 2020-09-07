Худобин стал четвёртым вратарём в истории «Далласа», оформившим шат-аут в плей-офф НХЛ

Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 25 бросков и впервые за карьеру оформил шат-аут в Кубке Стэнли. 34-летний голкипер стал четвёртым вратарём в истории «Далласа», оформившим шат-аут в плей-офф НХЛ. Клубный рекорд принадлежит Эду Бельфору (восемь), второе место занимает Марти Турко (четыре), топ-3 замыкает Кари Лехтонен (два). Данные приведены без учёта выступления «Миннесоты Норт Старз».