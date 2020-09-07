Худобин стал четвёртым вратарём в истории «Далласа», оформившим шат-аут в плей-офф НХЛ
В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся первый матч финальной серии Западной конференции между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз».
В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся первый матч финальной серии Западной конференции между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз».
Победу с минимальным счётом 1:0 одержали номинальные гости льда игроки «Далласа» и открыли счёт в серии — 1−0.
Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 25 бросков и впервые за карьеру оформил
Единственную шайбу в этом матче забросил шведский защитник «Далласа» Йон Клингберг, ему ассистировали Джейми Бенн и Радек Факса.