Дамба был награжден НХЛ. Он основал организацию, борющуюся против расизма
Защитник «Миннесоты» Мэтт Дамба стал обладателем приза НХЛ «Кинг Клэнси Трофи», сообщает
Защитник «Миннесоты» Мэтт Дамба стал обладателем приза НХЛ «Кинг Клэнси Трофи», сообщает
Приз вручается игроку, который является примером для партнеров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни. На приз также претендовали Хенрик Лундквист («Рейнджерс») и
Дамба является сооснователем Альянса хоккейного разнообразия, который борется с проявлениями расизма и нетерпимости в хоккее.