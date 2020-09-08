У русского хоккеиста Кучерова — 5 очков в матче плей-офф НХЛ! «Тампа» начала финал Востока с разгрома «Айлендерс»

Источник: AFP 2020

«У меня две новости — хорошая и плохая. С какой начинать?» Примерно так должен был начать пресс-конференцию перед стартом финала Восточной конференции НХЛ главный тренер «Тампы» Джон Купер. Накануне первой игры все ждали от него апдейта по состоянию здоровья двух топ-форвардов команды — Никиты Кучерова и Стивена Стэмкоса.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b8a7d462bd5cdaa51770" data-vnd="b8a7d462bd5cdaa51770" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b8a7d462bd5cdaa51770" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге оказалось, что россиянин, не доигравший последний матч серии с «Бостоном» из-за удара клюшкой в лицо от 2-метрового словака Здено Хары, сможет в понедельник сыграть против «Айлендерс», а канадец-нет.

Расклад выглядел не самым печальным — Стэмкос не провел в плей-офф-2020 ни одной встречи, «Лайтнинг» доказали, что вполне способны побеждать без него. Как они справились бы без Кучерова — большой вопрос.

Сценарий финала Востока, казалось, очень предсказуемым. Для атаки «Тампы» каждый матч должен был превратиться в бесконечные попытки взломать оборону «Айлендерс» — самую надежную из тех, что прошли в розыгрыше Кубка Стэнли хотя бы один раунд. Но «Молнии» образца августа-сентября 2020 года умеют приятно удивлять, вот и сегодня они дали четко поняться, что мучаться на пути к главной серии сезона, совсем не собираются.

В ситуации, когда соперник может в любой момент закрыться наглухо, очень важно не просто самому открыть счет, но и сделать это как можно оперативнее. У «Тампы» с быстрым голом никаких проблем не возникло — на него ушло всего 74 секунды. Спасибо фанаты клуба из штата Флорида должны сказать Брэйдену Поинту, который сделал эту шайбу сам. Канадец получил шайбу в районе красной линии, как стоячего объехал Райана Пулок, дерзко ворвался на пятак и укрепился в статусе лучшего бомбардира «Молний». Погнали!

Команду Барри Тротца такая мелочь, как гол на 2-й минуте, точно не способна выбить из седла. «Осторовитяне» очень скоро нашли адекватный ответ — они дождались большинства и Джордан Эберле затолкал шайбу в ворота. Никакой разведки, соперники начали это противостояние в ураганном темпе. Но поддерживать его в оставшейся части первого периода смогла только «Тампа». Команда Купера буквально летала по льду и смогла преобразовать свое преимущество в два гола. Кучеров и Поинт на финише розыгрыша лишнего совместными усилиями доставили шайбу до Виктора Хедмана, шведу не потребовалось серьезного замаха, чтобы пробить Грайсса.

А еще через пару с небольшим минут Михаил Сергачев отвоевал шайбу у борта, Кучеров перевел ее на Райана Макдону, который и установил счет стартовой двадцатиминутки. 3:1 — ураганная «Тампа» чем-то напомнила саму себя образца прошлой регулярки и увеличила количество российских хоккеистов на льду. Не выручавшего Грайсса сменил Семен Варламов.

Для «Нью-Йорка» случившееся точно не выглядело катастрофой, разница в 2 шайбы при 40 минутах игрового времени — расклад вполне рабочий.

Проблема «Айлендерс» оказалась в другом, их соперник не собирался останавливаться. Второй период стартовал с яркого перформанса от Патрика Маруна, который в одиночку расправился при помощи шикарной паузы расправился с Варламовым и выкатил передачу на Янни Гурда, не имевшему права промахнуться по пустым воротам.

Только после этого команда Тротца завелась — его хоккеисты начали на каждом участке льда втыкаться в игроков «Тампы», у ворот Василевского становилось все жарче и жарче, а своеобразным финалом этого мощного отрезка стало большинство, за которое «Осторовитяне» успели нанести 6 бросков в створ ворот. Василевский справился с каждым из них, однажды задействовав в качестве помощника крестовину.

Вскоре «Нью-Йорк» стал немного перебарщивать с агрессией, заработал два удаления подряд и неизбежно был за это наказан. Поинт затащил шайбу в зону соперника, понаблюдал за тем, как она транзитом через Кучерова доходит до Хедмана, и подставил клюшку на дальней. Канадцу — дубль, россиянину — ассистентский хет-трик и повторение рекорда клуба по количеству результативных передач в одном плей-офф. Теперь у Никиты 15 пасов, он догнал по этому показателю Мартена Сен-Луи (чемпионский для «Лайтнинг» розыгрыш Кубка Стэнли-2004) и просто обязан вскоре завладеть этим достижением единолично. Завершился период удивительным сэйвом Василевского, спасшего команду в шпагате.

Заключительный период «Айлендерс» собрались потратить на провокации и попытки вывести хоккеистов «Тампы» из себя. Но «Лайтнинг» был интересен исключительно хоккей. Первая же серьезная заварушка закончилась обоюдным удалением и рекордом Кучерова. Убежав в компании Поинта к воротам Варламова, он забил 34 гол в плей-офф НХЛ — другого такого снайпера в истории «Молний» до сих пор не было.

Никите и этого было мало. Через 4 минуты он забрал себе еще одно клубное достижение — на этот раз по количеству голевых ассистов в одном плей-офф, их стало 16. Кучеров и Поинт были просто неудержимы: после того, как они организовали гол для Ондржея Палата, количество результативных баллов, набранных форвардами этим вечером, выросло до 10. Просто фантастика!

Официальный сайт НХЛ

В итоге — 8:2. Такого разгрома на стадии финала конференции точно не ждал никто. Есть сомнения, что даже опытнейший Тротц сможет быстро привести в себя хоккеистов после такого кошмара. Возможность проверить это будет уже через пару дней. А пока — ликуй, «Тампа»! Это было мощно!.