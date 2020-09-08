У русского хоккеиста Кучерова — 5 очков в матче плей-офф НХЛ! «Тампа» начала финал Востока с разгрома «Айлендерс»
8:2 — унижение команды Тротца.
8:2 — унижение команды Тротца.
«У меня две новости — хорошая и плохая. С какой начинать?» Примерно так должен был начать
В итоге оказалось, что россиянин, не доигравший последний матч серии с «Бостоном»
Расклад выглядел не самым печальным — Стэмкос не провел в плей-офф-2020 ни одной встречи, «Лайтнинг» доказали, что вполне способны побеждать без него. Как они справились бы без Кучерова — большой вопрос.
Сценарий финала Востока, казалось, очень предсказуемым. Для атаки «Тампы» каждый матч должен был превратиться в бесконечные попытки взломать оборону «Айлендерс» — самую надежную из тех, что прошли в розыгрыше Кубка Стэнли хотя бы один раунд. Но «Молнии» образца
В ситуации, когда соперник может в любой момент закрыться наглухо, очень важно не просто самому открыть счет, но и сделать это как можно оперативнее. У «Тампы» с быстрым голом никаких проблем не возникло — на него ушло всего 74 секунды. Спасибо фанаты клуба из штата Флорида должны сказать Брэйдену Поинту, который сделал эту шайбу сам. Канадец получил шайбу в районе красной линии, как стоячего объехал Райана Пулок, дерзко ворвался на пятак и укрепился в статусе лучшего бомбардира «Молний». Погнали!
Команду Барри Тротца такая мелочь, как гол на 2-й минуте, точно не способна выбить из седла. «Осторовитяне» очень скоро нашли адекватный ответ — они дождались большинства и Джордан Эберле затолкал шайбу в ворота. Никакой разведки, соперники начали это противостояние в ураганном темпе. Но поддерживать его в оставшейся части первого периода смогла только «Тампа». Команда Купера буквально летала по льду и смогла преобразовать свое преимущество в два гола. Кучеров и Поинт на финише розыгрыша лишнего совместными усилиями доставили шайбу до Виктора Хедмана, шведу не потребовалось серьезного замаха, чтобы пробить Грайсса.
А еще через пару с небольшим минут Михаил Сергачев отвоевал шайбу у борта, Кучеров перевел ее на Райана Макдону, который и установил счет стартовой двадцатиминутки. 3:1 — ураганная «Тампа»
Для «Нью-Йорка» случившееся точно не выглядело катастрофой, разница в 2 шайбы при 40 минутах игрового времени — расклад вполне рабочий.
Проблема «Айлендерс» оказалась в другом, их соперник не собирался останавливаться. Второй период стартовал с яркого перформанса от Патрика Маруна, который в одиночку расправился при помощи шикарной паузы расправился с Варламовым и выкатил передачу на Янни Гурда, не имевшему права промахнуться по пустым воротам.
Только после этого команда Тротца завелась — его хоккеисты начали на каждом участке льда втыкаться в игроков «Тампы», у ворот Василевского становилось все жарче и жарче, а своеобразным финалом этого мощного отрезка стало большинство, за которое «Осторовитяне» успели нанести 6 бросков в створ ворот. Василевский справился с каждым из них, однажды задействовав в качестве помощника крестовину.
Вскоре «Нью-Йорк» стал немного перебарщивать с агрессией, заработал два удаления подряд и неизбежно был за это наказан. Поинт затащил шайбу в зону соперника, понаблюдал за тем, как она транзитом через Кучерова доходит до Хедмана, и подставил клюшку на дальней. Канадцу — дубль, россиянину — ассистентский
Заключительный период «Айлендерс» собрались потратить на провокации и попытки вывести хоккеистов «Тампы» из себя. Но «Лайтнинг» был интересен исключительно хоккей. Первая же серьезная заварушка закончилась обоюдным удалением и рекордом Кучерова. Убежав в компании Поинта к воротам Варламова, он забил 34 гол в
Никите и этого было мало. Через 4 минуты он забрал себе еще одно клубное достижение — на этот раз по количеству голевых ассистов в одном
В итоге — 8:2. Такого разгрома на стадии финала конференции точно не ждал никто. Есть сомнения, что даже опытнейший Тротц сможет быстро привести в себя хоккеистов после такого кошмара. Возможность проверить это будет уже через пару дней. А пока — ликуй, «Тампа»! Это было мощно!.
Артём Гаев