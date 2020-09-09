Русский вратарь не смог еще раз спасти американский клуб. Худобин пропустил 3, «Даллас» проиграл «Вегасу»

Источник: AP 2020

Финал Западной конференции начался с победы «Далласа» и классной игры Антона Худобина. Россиянин — один из самых любопытных персонажей в этом плей-офф. Еще месяц назад было сложно поверить, что он станет железным первым номером «Старз», а Бен Бишоп даже не будет попадать в заявку из-за проблем со здоровьем. В 34 года голкипер не только впервые в своей карьере начал играть в качестве основного вратаря в плей-офф НХЛ, но и стал настоящим джокером своей команды. С «Вегасом» Антон оформил первый «сухарь» в розыгрышах Кубка Стэнли. Естественно, он и вышел на второй матч с «Голден Найтс». Однако во второй раз подряд выдать такое феноменальное выступление не получилось.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--469f6550d5917db92ebb" data-vnd="469f6550d5917db92ebb" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=469f6550d5917db92ebb" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Первый период получился непримечательным на события. Моментов у ворот Худобина и Ленера, который заменил Флери, неплохо игравшего в первой встрече, было минимум. Голкипер «Далласа» сделал восемь сэйвов за 20 минут, один из них вышел уж очень эффектным.

Основные события матча развернулись во втором периоде. «Вегас» забил три гола за десять минут и мог даже больше. Началось все с того, что «Рыцари» поймали на смене соперника, Штястны фактически остался один на пятаке и разобрался с голкипером. После открытия счета игра «Голден Найтс» преобразилась: атаки пошли одна за одной.

Вегас Голден Найтс (Парадайс) Все о команде

Вторая заброшенная шайба долго не заставила себя ждать. Через несколько минут после первой Вильям Карлссон в большинстве бросил из левого круга вбрасывания точно в сетку ворот. И если по первому голу претензий к Худобину нет, то ко второму эпизоду есть вопросы.

Сразу после этого Радулов получил удаление (трижды за период «Даллас» нарушал правила, что и подкосило команду). И пока Александр сидел на скамейке, счет стал 3:0. Однако гол Пачиоретти судьи отменили, так как в моменте с заброшенной шайбой он мешал Худобину. Отмененный гол спас Антона, которого уже хотел менять Боунесс. В итоге главный тренер не выпустил россиянина на третий период, дав дебютировать в НХЛ 21-летнему Джейку Эттингеру.

Даллас Старз (Даллас) Все о команде

К началу третьего отрезка встречи счет был 3:0 в пользу «Голден Найтс». Третью шайбу Носек забросил после контратаки. Было сложно поверить, что у «Старз» получится отыграться, как делали многие команды в этом плей-офф. «Звезды» серьезно уступали не только по броскам, но и по хитам. Положение дел на льду после перерыва не поменялось, хотя «Даллас» и стал чуть чаще атаковать. Но такой «Вегас» не настроен был отдавать победу, и даже позволять сократить отставание в счете. «Рыцари» строго играли в обороне, а вот первый бросок по воротам дебютанта нанесли только через 12 минут.

Российские полевые игроки по ходу матча были не слишком заметны. Гурьянов играл привычно мало и лишь несколько раз бросил по воротам соперника. Еще менее полезен в атаке был Радулов, который получил удаление и закончил встречу с «-2».

Официальный сайт НХЛ

У Александра, как и у всех нападающих «Далласа», уже в четверг будет отличный шанс взять реванш. Пока же счет в серии: 1−1.