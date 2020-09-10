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06:18 (мск), источник: ТАСС

Гол Кучерова принес победу «Тампе» в матче плей-офф НХЛ против «Айлендерс»

Встреча завершилась со счетом 2:1.

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Источник: Getty Images/AFP

ТАСС, 10 сентября. «Тампа» победила «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 2:1 во втором матче полуфинала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне при пустых трибунах.

В составе победителей шайбы забросили Виктор Хедман (19-я минута) и Никита Кучеров (60). У проигравших отличился Мэтт Мартин (2).

В активе Кучерова теперь 22 (6 голов + 16 передач) очка. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил 27 сейвов. Защитник команды Михаил Сергачев очков во встрече не набрал. Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов записал себе в актив 19 отраженных бросков.

Лучшим игроком матча стал Василевский. Второй звездой был признан Кучеров, третьей — Хедман.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Тампы». Следующий матч команды проведут 12 сентября (начало — 03:00 мск).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли проводятся на арене в Эдмонтоне.

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