Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Барыс
Куньлунь
21
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сибирь
ЦСКА
11
Хоккей. НХЛ
11.09
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. КХЛ
9.09
Динамо Мн
Ак Барс
45
Хоккей. КХЛ
9.09
Спартак
Салават Юлаев
53
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
21
Все события
Фоторепортажи
14«Севилья» в шестой раз выиграла Лигу Европы
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
17:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Айзерман и его след в нынешней «Тампе». Откопал Кучерова и Пойнта, собрал 60% состава

Его преемник Брисбуа довёл оборону до идеала и добавил дерзких и жёстких энерджайзеров в нижние звенья.

Наверх
Источник: AP 2020

Стива Айзермана уже два года как нет в «Тампе», но дело его живёт. Во многом это его кропотливая работа позволила собрать команду, которая сейчас семимильными шагами движется к Кубку Стэнли.

Айзерман принял команду, которая на протяжении нескольких сезонов о плей-офф могла только мечтать. Но у неё уже были будущий капитан Стивен Стэмкос и будущий обладатель «Норрис Трофи» Виктор Хедман, вокруг которых должна была строиться команда.

Тампа-Бэй Лайтнинг (Тампа)

В первый же сезон на позиции генменеджера Айзерман помог «Тампе» дойти до финала конференции (во многом благодаря вратарю Дуэйну Ролосону, которого в середине сезона выменяли на мешок картошки у «Айлендерс»). Но это были только первые успехи. В дальнейшем состав команды кардинально изменился благодаря потрясающим находкам в поздних раундах и среди незадрафтованных игроков и умелым обменам — в общей сложности он собрал 60% нынешнего состава команды (13 игроков).

Читайте также
«Тампа» повела в финале Востока со счетом 2−0. Кучеров забросил победную шайбу за 9 секунд до конца игры

Ключевые драфт-пики: Никита Кучеров (второй раунд-2011), Ондржей Палат (седьмой раунд-2011), Андрей Василевский (первый раунд-2012), Брейден Пойнт (третий раунд-2014), Энтони Чирелли (третий раунд-2015).

Незадрафтованные игроки: Тайлер Джонсон, Янни Гурд.

Ключевые обмены: Михаил Сергачёв (из «Монреаля»), Райан Макдона (из «Рейнджерс»), Эрик Чернак (из «Лос-Анджелеса»).

Тренер: Джон Купер.

Одним из самых первых и, как оказалось, самых важных приобретений Айзермана оказался нынешний главный тренер Джон Купер. Он приводил своих команды к чемпионским титулам в молодёжных лигах Америки и пришёл в систему «Тампы» летом 2010 года. Спустя два с половиной года Айзерман не побоялся поставить молодого тренера у руля главной команды (к тому времени Купер уже успел выиграть Кубок Колдера в АХЛ).

Купер работает в «Тампе» уже восьмой год, был финалистом на приз лучшему тренеру НХЛ, выходил в финал Кубка Стэнли и пару раз участвовал в Матчах звёзд.

Первые звенья «Тампы» — практически полностью заслуга Айзермана. О фантастической игре Кучерова слышали, пожалуй, все любители хоккея, представлять его не имеет смысла. Отметим, что Айзерман, в отличие от других генеральных менеджеров, никогда не смотрел в паспорт игрокам. Пока другие клубы НХЛ настороженно относились к русским и боялись, что те вообще могут не добраться до Северной Америки, Айзерман выбирал игроков исключительно по их игровым качествам и сильному характеру.

Читайте также
У русского хоккеиста Кучерова — 5 очков в матче плей-офф НХЛ! «Тампа» начала финал Востока с разгрома «Айлендерс»

«У Айзермана есть чёткое видение того, чего он хочет. Он хочет мастеровитую, быструю команду ребят, которые могут играть на высоких скоростях, у которых есть база мастерства и хоккейное чутьё. Ему неважно, крупный ты или маленький, русский, американец или швец. Если ты можешь показывать быстрый, искусный хоккей, ты будешь в его списке», — рассказывал бывший помощник Айзермана, а ныне генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа.

Айзерман же подал Кучерову руку помощи, когда от него отвернулись в ЦСКА. Принял как родного, оплатил все расходы на операцию, а затем следил за рождением звезды.

Пойнт тоже вырос в суперзвезду НХЛ, по ходу сезона конкурируя со Стэмкосом за звание первого центра команды. Это универсальный солдат, который здорово обороняется, не боится идти в стыки и является одной из основных движущих сил в атаке. Палат, ещё одна находка, был выбран на драфте четвёртым с конца, а уже через два года стал частью тройки «близняшек», в которой начинал Кучеров.

Ещё одна серьёзная победа Айзермана — Василевский. Вратарей редко выбирают в первом раунде, но Василевский стоил потраченного пика. Уже в 17 лет он был первым номером молодёжной сборной России, и ему прочили большое будущее. Россиянин приехал в «Тампу» в 20 лет, стал основным голкипером команды в 22, выиграл «Везину» в 24 и сейчас является одним из сильнейших голкиперов лиги.

Примерно треть защитной линии «Лайтнинг» была собрана при Айзермане. Хедман — это полкоманды, без которого «Тампа» как без рук, но как же полезно играют Макдона и Чернак! А Сергачёв — это вообще кража века, защитник, который растёт буквально на глазах.

Приобретения при Брисбуа: Кевин Шаттенкирк, Зак Богосян, Барклай Гудроу, Блейк Коулман, Патрик Марун, Люк Шенн.

Читайте также
Три российских вратаря в полуфинале Кубка Стэнли. Завершился второй раунд плей-офф НХЛ

Дело Айзермана продолжил его преемник Жюльен Брисбуа, который работал под его началом на протяжении девяти лет. Брисбуа не только ничего не испортил, но добавил команде физической мощи и жёсткости. Третье звено «Тампы» сейчас — одно из лучших в лиге, именно этого не хватало команде в прошлые годы. Скоростные Гудроу и Коулман могут и забить, и вымотать соперника, и размазать его по борту. Марун — бесстрашный парень, который знает, как побеждать.

Кроме этого, Брисбуа довёл до ума и оборонительную линию. Буквально за копейки подписал Кевина Шаттенкирка, который до этого провёл несколько неудачных сезонов и был в шаге от того, чтобы стать сбитым лётчиком. В «Тампе» Шаттенкирк смог перезагрузить карьеру.

То же самое касается Богосяна, который несколько лет постоянно мучился от травм. Зимой «Баффало» расторг с ним контракт, не найдя вариантов для обмена, после чего защитника подобрала «Тампа». В плей-офф Богосян по-настоящему расцвёл — помогает в атаке, не пожарит у своих ворот. Не зря говорят, что Кубки выигрывает защита. Глядя на то, что «Тампа» творит в атаке, легко обойти вниманием тот факт, как великолепно она действует в обороне. А между тем «молнии» пропустили меньше всех из оставшихся в плей-офф команд, и в этом заслуга не только Василевского, но и защитников.

Айзерман заложил талантливую основу «Тампы». Именно его усилиями были собраны игроки, показывающие умный комбинационный хоккей, который ставит оппонентов в тупик. Но Брисбуа тоже сыграл большую роль в формировании команды.

Набив шишки после прошлогоднего провала в первом раунде, он сделал команду более наглой и жёсткой и довёл оборону до идеала.

Елена Кузнецова

Читайте также
 Самые фигуристые фитоняшки "Инстаграма"!
Девушка-боец потрясает не только красотой, но и нокаутами!
Загитова решила, что шоу важнее спортивной карьеры
В Москве прошел турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова
Медведев – в полуфинале US Open! Никому не отдал ни сета
СМИ: Кокорин готов на снижение зарплаты ради перехода в «Рому»
Двоюродный брат Хабиба считает, что ему пока рано в UFC
«Интеру» Бекхэма сложно: доходов нет, последнее место
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь