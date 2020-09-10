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20:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Овечкину предложат новый контракт в «Вашингтон Кэпиталс»

«Вашингтон Кэпиталс» рассчитывает сохранить в команде российского форварда и капитана Александра Овечкина. Об этом сообщает Metaratings.

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) предложит 34-летнему Овечкину новый контракт на срок от трех до пяти лет. Оклад нападающего за сезон составит порядка десяти миллионов долларов. Нынешнее соглашение Овечкина с клубом истекает в 2021 году.

Во время загрузки произошла ошибка.

В сезоне-2019/2020 в регулярном чемпионате НХЛ форвард провел 68 матчей. На его счету 48 заброшенных шайб и 19 результативных передач.

Вашингтон Кэпиталз (Вашингтон)

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Всего, защищая цвета клуба, он забросил 706 шайб. Он восемь раз становился лучшим снайпером чемпионата и выиграл Кубок Стэнли.

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