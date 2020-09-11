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10:34 (мск), источник: Газета.Ру

Еще пять лет в НХЛ: «Вашингтон» предложил контракт Овечкину

«Вашингтон Кэпиталз» хочет заблаговременно подписать новое соглашение с капитаном команды Александром Овечкиным. Новый контракт будет рассчитан на три или пять лет, а лучший снайпер современной НХЛ сохранит зарплату на прежнем уровне — в районе $10 млн.

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Источник: AP 2020

Когда зимой новый пятилетний контракт с «Вашингтоном» подписал шведский центральный нападающий Никлас Бэкстрем, он сразу заявил, что Александр Овечкин должен стать следующим.

Буду каждый день ему звонить и спрашивать, что произошло. Если я все правильно понимаю, Ови подпишет бумаги 2 июля.
Никлас Бэкстрем
нападающий «Вашингтона»

Все логично: связка шведа и россиянина существует уже очень давно и является самой результативной в нынешней НХЛ. Их иногда, конечно, разбивают по разным звеньям, но даже в этом случае они выходят вместе в первой бригаде большинства, да и периоды эти длятся совсем недолго, и партнеры вновь воссоединяются. Даже с соотечественником Евгением Кузнецовым Ови не чувствует себя на льду так комфортно, как с Никласом.

У Бэкстрема истекал контракт по окончании нынешнего сезона, но теперь он продлен надолго. С капитаном разговор начался позже, потому что его соглашение действительно еще один год, и на рынок свободных агентов он в теории может выйти летом 2021 года.

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Если бы не пандемия коронавируса, остановившая сезон и пустившая кувырком весь бизнес, в том числе и в хоккее, наверняка Овечкин уже подписал бы новый контракт, но в итоге прямо сейчас он до сих пор остается без соглашения на сезон-2021/22.

Из-за этого в российских СМИ даже появились слухи о том, что Овечкина может позвать назад московское «Динамо», уже готовящее серьезное предложение на случай, если главный хоккеист страны захочет вернуться на родину.

— Естественно, как только Александр решит, что ему пора вернуться. Он советник президента клуба, естественно, он будет рассматриваться нами в первую очередь, — прокомментировал для РБК руководитель пресс-службы бело-голубых Михаил Кравченко.

У Александра сейчас с началом тренировочного лагеря начнутся переговоры с «Вашингтоном». А все остальное из серии «а вот если бы»… Мы бы, конечно, взяли, он наш воспитанник. Как вы считаете, мы будем отказываться от такого великолепного игрока? Ни в коем случае. Здесь даже комментировать нечего, просто это реально высосанная новость из пальца.
Михаил Кравченко
руководитель пресс-службы ХК «Динамо»

Теоретически, конечно, Ови могла бы привлечь Олимпиада, которую он мечтает выиграть, но на нее, похоже, хоккеисты из НХЛ поедут и так.

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Да и в любом случае для самого Александра Великого пока целью остается погоня за другим великим — Уэйном Гретцки, которому принадлежит рекорд по голам в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира (894 шайбы). У Овечкина сейчас 706, и хотя цель еще далека, она вполне реальна, особенно с большим и долгим контрактом.

Ну и, конечно, сильнейшие игроки мира во всех видах спорта предпочитают выступать в лучших лигах против лучших оппонентов, а КХЛ, при всем уважении к ней, от Национальной хоккейной лиги отстает очень сильно.

Есть и еще один фактор, явно не последний: $9,5 млн, которые сейчас зарабатывает Овечкин — это 724 млн рублей. При общем жестком потолке зарплат в 900 млн в КХЛ никто себе такого позволить не может.

Да, с налогами в России получше для игроков, и зарплата была бы меньше, но все равно не такой, чтобы собрать вокруг суперзвезды боевую команду.

Честно говоря, никаких сомнений в том, что Овечкин останется в НХЛ и именно в «Вашингтоне», где его боготворит весь город и обожает владелец клуба Тед Леонсис, нет.

По информации Metaratings, «Кэпс» уже предложили своему форварду контракт. Рабочих варианта два — на три или пять лет, а зарплата варьируется в районе $9,5−10 млн.

Здесь надо отметить, что Бэкстрем получил солидную прибавку, так как по предыдущему соглашению зарабатывал $6,7 млн, а с нового сезона будет получать $9,2 млн. Но швед подписывал свой предыдущий договор очень давно, и по нынешним меркам его зарплата для уровня игрока была смешной. Сейчас он вышел на хорошие деньги, хотя, допустим, года три назад мог бы получить даже больше.

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У Овечкина, годовая зарплата которого равна $9,538 млн, ситуация похожая. Его контракт был подписан 11 лет назад, и позже Александр мог бы получить и другие деньги, а теперь, в 35 лет, прибавка если и будет, то минимальной.

Впрочем, для «столичных» и эта нагрузка будет серьезной. В условиях нынешнего потолка оклады двух главных звезд съедят четверть платежной ведомости клуба, и генеральному менеджеру придется выкручиваться.

Что-то подобное было в «Чикаго» после подписания Джонатана Тэйвза и Патрика Кейна, а также в «Питтсбурге» с Сидни Кросби и Евгением Малкиным. Но эти клубы еще долгое время держались в топе, а «Пингвинз» там и остаются. «Блэкхоукс», конечно, сейчас сдали, но они выиграли еще один Кубок Стэнли уже и с тяжелыми контрактами главных звезд.

Конечно через пять лет серьезный ребилд ждет и «Кэпиталз», но сейчас клуб сохранит Овечкина и сделает все, чтобы он побил вечный рекорд Гретцки (что престижно не только для самого игрока), а также продолжит погоню за вторым Кубком Стэнли.

В конце концов, восьмой снайпер в истории лиги, даже в 34 полных года остающийся игроком суперзвездного уровня, проведший всю карьеру в «Вашингтоне» и набравший 1278 (706+572) очков в 1152 матчах заслуживает соответствующего к себе отношения.

Александр Седов

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