Хоккеист «Колорадо» Натан Маккиннон стал лауреатом «Леди Бинг Трофи»

Источник: AP 2020

«Леди Бинг Трофи» вручается хоккеисту, который на протяжении регулярного чемпионата демонстрировал образец честной спортивной борьбы в сочетании с высоким игровым мастерством. Приз учрежден в 1925 году. С тех пор его лауреатами среди россиян становились Александр Могильный (1) и Павел Дацюк (4).

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Номинантами премии текущего сезона были Маккиннон, Остон Мэттьюс («Торонто») и Райан О'Райлли («Сент-Луис»). Предыдущим лауреатом стал форвард «Флориды» Александр Барков. Маккиннон набрал в голосовании 984 балла, обогнав более чем на 300 пунктов ставшего вторым Мэттьюса (616). Канадец стал третьим представителем «Колорадо», который был удостоен приза, ранее награду получали Джо Сакик (2001) и О'Райлли (2014).

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