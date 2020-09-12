«Йокерит» пока вне игры. КХЛ перенесла пять матчей финской команды из-за коронавируса

Источник: РИА "Новости"

Однако первые случаи заражения коронавирусом обнаружились в нижнекамском «Нефтехимике». Команду с окончания предсезонной подготовки захлестнуло заболевание, изначально имевшее мало общего с коронавирусом, так как у большинства представителей клуба были только признаки ОРЗ. После пребывания в изоляции на базе «Нефтехимик» провел два домашних матча против петербургского СКА (1:2) и подмосковного «Витязя» (4:3). Дальше команда отправилась на свой первый выезд по маршруту Хельсинки — Рига — Санкт-Петербург.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--80b0b4f1959551dff04d" data-vnd="80b0b4f1959551dff04d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=80b0b4f1959551dff04d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Игру с рижским «Динамо», которая была запланирована на 11 сентября, пришлось перенести. У семи хоккеистов гостей после прилета экспресс-тесты на SARS-CoV-2 выявили первично положительные результаты. «Нефтехимик» сначала отправился в Санкт-Петербург, но потом вернулся в Нижнекамск.

«Мы прилетели в Нижнекамск, пройдем в субботу процедуру, как того требует Роспотребнадзор. Потом будем принимать решение, основываясь на регламенте и результатах тестирования», — рассказал ТАСС главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев.

Континентальная Хоккейная Лига Все о турнире

Ближайшие матчи «Нефтехимика» под вопросом

В пятницу же стало известно, что не состоится игра между «Йокеритом» и казанским «Ак Барсом». Сначала об этом ТАСС сообщил близкий к ситуации источник, позднее информацию подтвердила пресс-служба КХЛ. Оказалось, что из семи первично положительных результатов тестов хоккеистов «Нефтехимика» подтвердились четыре случая. Оперативно отреагировал «Йокерит», пресс-служба которого прямо заявила, что игравшие против «Нефтехимика» 9 сентября хоккеисты попали в контактную группу и могли быть заражены коронавирусом.

«Другие сотрудники команды не контактировали с соперником и не подвергались воздействию вируса, — сообщила пресс-служба хельсинкского клуба. — Команда “Йокерит” прошла тестирование на коронавирус 10 сентября, все результаты отрицательные. Однако заражение не исключается, поэтому хоккеисты были помещены в карантин на 14 дней».

Читайте также КХЛ перенесла четыре матча «Йокерита» на более поздний срок

«Йокерит» сообщил, что перенос коснется еще четырех матчей с его участием. Речь идет о встречах с череповецкой «Северсталью» (15 сентября), магнитогорским «Металлургом» (17 сентября), «Витязем» (19 сентября) и московским ЦСКА (21 сентября). КХЛ позже эту информацию подтвердила.

Суббота станет важной датой для календаря лиги, которая должна разобраться, что делать с ближайшими матчами «Нефтехимика». У нижнекамцев впереди игра в Санкт-Петербурге со СКА, а через два дня должна состояться встреча с екатеринбургским «Автомобилистом». «Что касается игры 13 сентября против СКА, есть большая вероятность, что мы сыграем», — отметил Буцаев.