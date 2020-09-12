«Йокерит» пока вне игры. КХЛ перенесла пять матчей финской команды из-за коронавируса
ТАСС, 12 сентября. Текущий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может захлестнуть большое количество переносов игр
ТАСС, 12 сентября. Текущий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может захлестнуть большое количество переносов игр
Однако первые случаи заражения коронавирусом обнаружились в нижнекамском «Нефтехимике». Команду с окончания предсезонной подготовки захлестнуло заболевание, изначально имевшее мало общего с коронавирусом, так как у большинства представителей клуба были только признаки ОРЗ. После пребывания в изоляции на базе «Нефтехимик» провел два домашних матча против петербургского СКА (1:2) и подмосковного «Витязя» (4:3). Дальше команда отправилась на свой первый выезд по маршруту Хельсинки — Рига —
Игру с рижским «Динамо», которая была запланирована на 11 сентября, пришлось перенести. У семи хоккеистов гостей после прилета
«Мы прилетели в Нижнекамск, пройдем в субботу процедуру, как того требует Роспотребнадзор. Потом будем принимать решение, основываясь на регламенте и результатах тестирования», — рассказал ТАСС главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев.
В пятницу же стало известно, что не состоится игра между «Йокеритом» и казанским «Ак Барсом». Сначала об этом ТАСС сообщил близкий к ситуации источник, позднее информацию подтвердила
«Другие сотрудники команды не контактировали с соперником и не подвергались воздействию вируса, — сообщила
«Йокерит» сообщил, что перенос коснется еще четырех матчей с его участием. Речь идет о встречах с череповецкой «Северсталью» (15 сентября), магнитогорским «Металлургом» (17 сентября), «Витязем» (19 сентября) и московским ЦСКА (21 сентября). КХЛ позже эту информацию подтвердила.
Суббота станет важной датой для календаря лиги, которая должна разобраться, что делать с ближайшими матчами «Нефтехимика». У нижнекамцев впереди игра в
КХЛ нужно будет договариваться с «Йокеритом» и финскими властями. В Финляндии меры против коронавируса выглядят сейчас жестче. В России команды, входившие в контактную группу с инфицированными, не отправляются на карантин. Так было, например, на предсезонном турнире в Магнитогорске, где заразились представители новосибирской «Сибири».