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12:11 (мск), источник: ТАСС

«Йокерит» пока вне игры. КХЛ перенесла пять матчей финской команды из-за коронавируса

ТАСС, 12 сентября. Текущий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может захлестнуть большое количество переносов игр из-за коронавируса. С вечера четверга КХЛ объявила о переносе на неопределенный срок шести встреч, в пяти из которых должен был принять участие финский «Йокерит».

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Скончалось915 920+6 092
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205553
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207017
10.09
232203
11.09
217360
29.0811.09
Источник: РИА "Новости"

Однако первые случаи заражения коронавирусом обнаружились в нижнекамском «Нефтехимике». Команду с окончания предсезонной подготовки захлестнуло заболевание, изначально имевшее мало общего с коронавирусом, так как у большинства представителей клуба были только признаки ОРЗ. После пребывания в изоляции на базе «Нефтехимик» провел два домашних матча против петербургского СКА (1:2) и подмосковного «Витязя» (4:3). Дальше команда отправилась на свой первый выезд по маршруту Хельсинки — Рига — Санкт-Петербург.

Во время загрузки произошла ошибка.

Игру с рижским «Динамо», которая была запланирована на 11 сентября, пришлось перенести. У семи хоккеистов гостей после прилета экспресс-тесты на SARS-CoV-2 выявили первично положительные результаты. «Нефтехимик» сначала отправился в Санкт-Петербург, но потом вернулся в Нижнекамск.

«Мы прилетели в Нижнекамск, пройдем в субботу процедуру, как того требует Роспотребнадзор. Потом будем принимать решение, основываясь на регламенте и результатах тестирования», — рассказал ТАСС главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев.

Континентальная Хоккейная Лига

Ближайшие матчи «Нефтехимика» под вопросом

В пятницу же стало известно, что не состоится игра между «Йокеритом» и казанским «Ак Барсом». Сначала об этом ТАСС сообщил близкий к ситуации источник, позднее информацию подтвердила пресс-служба КХЛ. Оказалось, что из семи первично положительных результатов тестов хоккеистов «Нефтехимика» подтвердились четыре случая. Оперативно отреагировал «Йокерит», пресс-служба которого прямо заявила, что игравшие против «Нефтехимика» 9 сентября хоккеисты попали в контактную группу и могли быть заражены коронавирусом.

«Другие сотрудники команды не контактировали с соперником и не подвергались воздействию вируса, — сообщила пресс-служба хельсинкского клуба. — Команда “Йокерит” прошла тестирование на коронавирус 10 сентября, все результаты отрицательные. Однако заражение не исключается, поэтому хоккеисты были помещены в карантин на 14 дней».

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«Йокерит» сообщил, что перенос коснется еще четырех матчей с его участием. Речь идет о встречах с череповецкой «Северсталью» (15 сентября), магнитогорским «Металлургом» (17 сентября), «Витязем» (19 сентября) и московским ЦСКА (21 сентября). КХЛ позже эту информацию подтвердила.

Суббота станет важной датой для календаря лиги, которая должна разобраться, что делать с ближайшими матчами «Нефтехимика». У нижнекамцев впереди игра в Санкт-Петербурге со СКА, а через два дня должна состояться встреча с екатеринбургским «Автомобилистом». «Что касается игры 13 сентября против СКА, есть большая вероятность, что мы сыграем», — отметил Буцаев.

КХЛ нужно будет договариваться с «Йокеритом» и финскими властями. В Финляндии меры против коронавируса выглядят сейчас жестче. В России команды, входившие в контактную группу с инфицированными, не отправляются на карантин. Так было, например, на предсезонном турнире в Магнитогорске, где заразились представители новосибирской «Сибири».

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