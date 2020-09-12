Кучеров спровоцировал массовую драку в плей-офф. Его довели «Айлендерс»
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Минувшей ночью состоялся третий матч в серии
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Минувшей ночью состоялся третий матч в серии
«Айлендерс» обыграли соперника со счетом 5:3 и оказались сильнее в силовой борьбе. На протяжении всего матча хоккеисты из
Сначала в первом периоде форвард «Айлендерс» Мэтт Мартин «встретил» россиянина силовым приемом.
Затем уже два игрока «Нью-Йорка» оказали максимально плотное давление на Кучерова.
Во втором периоде
Отсутствие штрафа для канадца заставило Кучерова самому восстановить справедливость. В конце матча, когда Пажо закатывал шайбу в пустые ворота, россиянин подло ударил соперника клюшкой по ногам. Пажо моментально отреагировал на подобное и бросился в драку. К потасовке присоединились остальные хоккеисты и судьи не сразу смогли разнять дерущихся.
После подобного Кучерова могут дисквалифицировать и это значительно усложнит его команде задачу по выходу в финал Кубка Стэнли. Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Тампы».