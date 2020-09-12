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10:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кучеров спровоцировал массовую драку в плей-офф. Его довели «Айлендерс»

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Минувшей ночью состоялся третий матч в серии плей-офф НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра была наполнена событиями.

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Источник: AFP 2020

«Айлендерс» обыграли соперника со счетом 5:3 и оказались сильнее в силовой борьбе. На протяжении всего матча хоккеисты из Нью-Йорка постоянно пытались поймать на силовой прием Никиту Кучерова.

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Сначала в первом периоде форвард «Айлендерс» Мэтт Мартин «встретил» россиянина силовым приемом.

Национальная Хоккейная Лига

Затем уже два игрока «Нью-Йорка» оказали максимально плотное давление на Кучерова.

Во втором периоде Жан-Габриэль Пажо ударил Кучерова по рукам, когда тот не владел шайбой. Судьи почему-то проигнорировали этот эпизод.

Тампа-Бэй Лайтнинг (Тампа)

Отсутствие штрафа для канадца заставило Кучерова самому восстановить справедливость. В конце матча, когда Пажо закатывал шайбу в пустые ворота, россиянин подло ударил соперника клюшкой по ногам. Пажо моментально отреагировал на подобное и бросился в драку. К потасовке присоединились остальные хоккеисты и судьи не сразу смогли разнять дерущихся.

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После подобного Кучерова могут дисквалифицировать и это значительно усложнит его команде задачу по выходу в финал Кубка Стэнли. Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Тампы».

Нью-Йорк Айлендерс
5:3
1:1, 2:0, 2:2
Тампа-Бэй Лайтнинг
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