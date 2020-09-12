В США сравнили российского игрока НХЛ с мусором
Продюсер New York Post Роб Тауб в Twitter раскритиковал поведение российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в третьем матче финала
Продюсер New York Post Роб Тауб в Twitter раскритиковал поведение российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в третьем матче финала
Тауб сравнил хоккеиста с мусором, прикрепив к посту видео, где Кучеров бьет по ногам соперника
Кучеров ударил Пажо по ногам клюшкой после того, как тот забросил шайбу в пустые ворота. Это вызвало недовольство хоккеистов «Айлендерс», вследствие чего началась массовая потасовка. Все игроки были наказаны дисциплинарными штрафами.
Матч завершился победой «Айлендерс» со счетом 5:3. Счет в серии до четырех побед 2−1 в пользу «Тампы». Следующий матч между командами пройдет 13 сентября в 22:00 по московскому времени.
Кучеров выступает в НХЛ с 2013 года в составе «Тампы».