В США сравнили российского игрока НХЛ с мусором

Источник: AP 2020

Тауб сравнил хоккеиста с мусором, прикрепив к посту видео, где Кучеров бьет по ногам соперника Жана-Габриеля Пажо. В комментариях пользователи из США согласились с мнением продюсера. «Настоящий подонок», «Мусор, никакого уважения к нему», «Абсолютно неспортивное поведение», — писали они.

Тампа-Бэй Лайтнинг (Тампа) Все о команде

Кучеров ударил Пажо по ногам клюшкой после того, как тот забросил шайбу в пустые ворота. Это вызвало недовольство хоккеистов «Айлендерс», вследствие чего началась массовая потасовка. Все игроки были наказаны дисциплинарными штрафами.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/l6iwqg4UvOw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Матч завершился победой «Айлендерс» со счетом 5:3. Счет в серии до четырех побед 2−1 в пользу «Тампы». Следующий матч между командами пройдет 13 сентября в 22:00 по московскому времени.