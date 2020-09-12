Овечкин обсудил с губернатором Травниковым развитие хоккея в Новосибирской области

Овечкин и Травников обсудили развитие хоккея в Новосибирской области и подготовку региона к проведению молодежного чемпионата мира в 2023 году. Губернатор сообщил, что на следующей неделе может быть принято решение о возможности увеличения числа зрителей на трибунах домашней арены клуба «Сибирь», сейчас ограничение, введеное в связи с пандемией коронавируса, составляет 25% болельщиков от вместимости стадиона.