Панарин стал 16-м в голосовании за «Леди Бинг Трофи»

Маккиннон занял пятое место среди лучших бомбардиров лиги, набрав 93 (35+58) очка. Его показатель полезности составил «+13», он стал лучшим среди нападающих «Колорадо» по среднему игровому времени за матч в регулярке.



В регулярном чемпионате центрфорварда всего пять раз наказывали малым штрафом, что является его лучшим показателем за семь лет в НХЛ. Маккиннон разделил третье место в лиге по разнице между удалениями, которые заработал он, и удалениями, которые заработали на нём: +18 (пять против 23).