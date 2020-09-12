Текущие события
Хоккей. НХЛ
13.09
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
ХК Динамо
ОТ
45
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Куньлунь
54
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
ЦСКА
15
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
53
Хоккей. КХЛ
13.09
Салават Юлаев
Авангард
Все события
Фоторепортажи
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
20:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Панарин стал 16-м в голосовании за «Леди Бинг Трофи»

Стали известны подробности голосования за обладателя приза игроку, ставшему образцом честной борьбы и джентльменского поведения на площадке, — «Леди Бинг Трофи».

Наверх
Источник: AP 2020

Об этом сообщает Ассоциация профессиональных хоккейных писателей на своей странице в «Твиттере».

В бюллетенях — два россиянина. Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс» занял 16-е место, набрав 37 очков. Евгений Дадонов из «Флориды Пантерз» разделил 36-е место с Ником Сузуки из «Монреаля» (у обоих — по 5 очков).

Напомним, форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон выиграл приз, набрав 984 очка. Второе место занял нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс (616), третье — Райан О’Райлли из «Сент-Луис Блюз» (561).

Маккиннон занял пятое место среди лучших бомбардиров лиги, набрав 93 (35+58) очка. Его показатель полезности составил «+13», он стал лучшим среди нападающих «Колорадо» по среднему игровому времени за матч в регулярке.

В регулярном чемпионате центрфорварда всего пять раз наказывали малым штрафом, что является его лучшим показателем за семь лет в НХЛ. Маккиннон разделил третье место в лиге по разнице между удалениями, которые заработал он, и удалениями, которые заработали на нём: +18 (пять против 23).

 Самые фигуристые фитоняшки "Инстаграма"!
Девушка-боец потрясает не только красотой, но и нокаутами!
«Локомотив» снова интересуется экс-игроком «Юве» и «Баварии»
Экс-чемпион России расторг контракт с новичком РПЛ
Новое предматчевое шоу СКА вошло в историю хоккея
СМИ: «Валенсия» больше не нуждается в услугах россиянина
«Арсенал» победил в лондонском дерби в стартовой игре сезона АПЛ
Дерби ЦСКА — «Спартак» и другие: Топ-5 ставок выходных
«Спартак» представил видео про куклы к дерби с ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь