Русское трио «Далласа» в шаге от финала Кубка Стэнли! У Радулова — передача на победный гол, у Худобина — 32 сейва
«Старс» снова сильнее «Вегаса».
«Старс» снова сильнее «Вегаса».
Все ближе и ближе к финалу Кубка Стэнли «Даллас» и его русская диаспора. «Старс» выиграли четвертый матч серии с «Вегасом», после чего оказались в шаге от выхода в следующий раунд. И это притом, что накануне они понесли очередную потерю — выбыл из строя чешский форвард Радек Факса.
А уже по ходу встречи риск травмы был у Корри Перри. Ветерана «Далласа» неплохо встряхнул Алекс Тук. Член Тройного золотого клуба ушел в раздевалку, но через
Не обошлось и без сейвов Антона Худобина. В том числе вот таких — от Джонатана Маршессо, когда российскому вратарю приходилось действовать фактически вслепую. Уже зная, что делать с Худобиным, игроки «Вегаса» исхитрялись «выключать свет» стражу ворот. Антон действовал по наитию и это приносило результат. «Фактор Худобина» снова стал ключевым. Всего на счету россиянина 32 спасения.
Впрочем, сейвы Худобина — это не все, что оберегало ворота «Далласа». Несколько раз шайба обстучала штанги номинальных хозяев матча. В том числе в третьем периоде, когда в дальний угол бросал Макс Пачиоретти. Однажды «Вегас»
В общем и целом, «Вегас» играл с преимуществом, но то «рыцарям» не везло, то они сами привозили шайбы в свои ворота. Ошибка Нейта Шмидта в эпизоде с первым голом «Далласа» — это настоящая катастрофа. На таком уровне совершать потери на ровном месте недопустимо. Для понимания того, что подобное в розыгрыше Кубка Стэнли наказывается на
Героем дня, как и позавчера, мог стать Александр Радулов. Он был не так активен, но как минимум один бросок русской звезды мог принести «Далласу» победу. Во втором периоде при счете 1:1 Тасманский дьявол заряжал наверняка, но Робин Ленер отбил шайбу… шеей! Только представьте ощущения шведского вратаря. Врагу не пожелаешь.
Ту самую вторую шайбу вместо Радулова забил Джейми Бенн. Правда, и Александр поучаствовал в шайбе, которая в итоге стала победной. Первая спецбригада большинства «Далласа» практически моментально реализовала лишнего на исходе второго периода. Вот оно — слово капитана.
Как ни пытался «Даллас» засушить игру в заключительном периоде, шансы у «Вегаса»
Дмитрий Ерыкалов