Русское трио «Далласа» в шаге от финала Кубка Стэнли! У Радулова — передача на победный гол, у Худобина — 32 сейва

Источник: AP 2020

Все ближе и ближе к финалу Кубка Стэнли «Даллас» и его русская диаспора. «Старс» выиграли четвертый матч серии с «Вегасом», после чего оказались в шаге от выхода в следующий раунд. И это притом, что накануне они понесли очередную потерю — выбыл из строя чешский форвард Радек Факса.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1180821dc40edc2d42f5" data-vnd="1180821dc40edc2d42f5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1180821dc40edc2d42f5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

А уже по ходу встречи риск травмы был у Корри Перри. Ветерана «Далласа» неплохо встряхнул Алекс Тук. Член Тройного золотого клуба ушел в раздевалку, но через какое-то время вернулся в игру. Он, выигрывавший и Кубок Стэнли, и чемпионат мира, и Олимпиаду, прекрасно понимал, что на этой стадии каждый игрок наперечет.

Даллас Старз (Даллас) Все о команде

Не обошлось и без сейвов Антона Худобина. В том числе вот таких — от Джонатана Маршессо, когда российскому вратарю приходилось действовать фактически вслепую. Уже зная, что делать с Худобиным, игроки «Вегаса» исхитрялись «выключать свет» стражу ворот. Антон действовал по наитию и это приносило результат. «Фактор Худобина» снова стал ключевым. Всего на счету россиянина 32 спасения.

Вегас Голден Найтс (Парадайс) Все о команде

Впрочем, сейвы Худобина — это не все, что оберегало ворота «Далласа». Несколько раз шайба обстучала штанги номинальных хозяев матча. В том числе в третьем периоде, когда в дальний угол бросал Макс Пачиоретти. Однажды «Вегас» все-таки забил Худобину. Случилось это в середине второго периода, когда Алек Мартинес нанес дальний бросок в большинстве.

В общем и целом, «Вегас» играл с преимуществом, но то «рыцарям» не везло, то они сами привозили шайбы в свои ворота. Ошибка Нейта Шмидта в эпизоде с первым голом «Далласа» — это настоящая катастрофа. На таком уровне совершать потери на ровном месте недопустимо. Для понимания того, что подобное в розыгрыше Кубка Стэнли наказывается на раз-два, Джо Павелски сравнял счет.

Героем дня, как и позавчера, мог стать Александр Радулов. Он был не так активен, но как минимум один бросок русской звезды мог принести «Далласу» победу. Во втором периоде при счете 1:1 Тасманский дьявол заряжал наверняка, но Робин Ленер отбил шайбу… шеей! Только представьте ощущения шведского вратаря. Врагу не пожелаешь.

Ту самую вторую шайбу вместо Радулова забил Джейми Бенн. Правда, и Александр поучаствовал в шайбе, которая в итоге стала победной. Первая спецбригада большинства «Далласа» практически моментально реализовала лишнего на исходе второго периода. Вот оно — слово капитана.

Официальный сайт НХЛ

Как ни пытался «Даллас» засушить игру в заключительном периоде, шансы у «Вегаса» все-таки наклевывались. И если в равных составах для Худобина и Ко все было более-менее спокойно, то минута в двойном меньшинстве заставила Рика Боунесса заново поседеть. Его подопечные, будучи вчетвером, сбегали в контратаку, заигрались и по собственной глупости схватили еще одно удаление. Но даже такую роскошную возможность «Голден Найтс» не использовали. Кажется, именно в этот момент из их рук уплыл билет в финал.