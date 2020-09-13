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12:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Мосли — о Худобине: Просто удивительно. Вратарь-подмастерье управляет серией

Американский журналист Мэтт Мосли прокомментировал победу «Даллас Старз» в четвёртом матче финальной серии плей-офф НХЛ Западной конференции с «Вегас Голден Найтс» (2:1, 3−1).

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Источник: AP 2020

«То, что сейчас делает Худобин, приносит “Вегасу” большие неприятности. Просто удивительно за этим наблюдать. Вратарь-подмастерье управляет этой серией», — написал Мосли в «Твиттере».

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Даллас Старз (Даллас)

Для Худобина эта победа стала уже седьмой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли с 30 и более сейвами за встречу. Примечательно, что 34-летний голкипер проиграл лишь один матч с подобной нагрузкой в этом плей-офф. Это произошло ещё на предварительном раунде во встрече с «Колорадо Эвеланш» (0:4). В общей сложности в активе россиянина 11 побед в плей-офф.

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2:1
0:0, 2:1, 0:0
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