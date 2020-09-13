Мосли — о Худобине: Просто удивительно. Вратарь-подмастерье управляет серией
Американский журналист Мэтт Мосли прокомментировал победу «Даллас Старз» в четвёртом матче финальной серии
Американский журналист Мэтт Мосли прокомментировал победу «Даллас Старз» в четвёртом матче финальной серии
«То, что сейчас делает Худобин, приносит “Вегасу” большие неприятности. Просто удивительно за этим наблюдать.
Для Худобина эта победа стала уже седьмой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли с 30 и более сейвами за встречу. Примечательно, что 34-летний голкипер проиграл лишь один матч с подобной нагрузкой в этом