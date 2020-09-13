Мосли — о Худобине: Просто удивительно. Вратарь-подмастерье управляет серией

«То, что сейчас делает Худобин, приносит “Вегасу” большие неприятности. Просто удивительно за этим наблюдать. Вратарь-подмастерье управляет этой серией», — написал Мосли в «Твиттере».

Для Худобина эта победа стала уже седьмой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли с 30 и более сейвами за встречу. Примечательно, что 34-летний голкипер проиграл лишь один матч с подобной нагрузкой в этом плей-офф. Это произошло ещё на предварительном раунде во встрече с «Колорадо Эвеланш» (0:4). В общей сложности в активе россиянина 11 побед в плей-офф.