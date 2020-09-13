Российские вратари установили национальный рекорд по выигранным матчам в плей-офф НХЛ
Российские вратари в этом
Российские вратари в этом
Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин, голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов и вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский совместными усилиями (34 победы) установили новый рекорд российских вратарей в истории
Топ-5 розыгрышей
5. Кубок Стэнли—2018 — 13 побед (Андрей Василевский — 11, Сергей Бобровский — 2).
4. Кубок Стэнли—2010 — 14 побед (Евгений Набоков — 8, Семён Варламов — 3, Илья Брызгалов — 3)
3. Кубок Стэнли—2009 — 17 побед (Николай Хабибулин — 8, Семён Варламов — 7, Евгений Набоков — 2)
2. Кубок Стэнли—2004 — 26 побед (Николай Хабибулин — 16, Евгений Набоков — 10)
1. Кубок Стэнли—2020 — 34 победы (Андрей Василевский — 12, Антон Худобин — 11, Семён Варламов — 10, Сергей Бобровский — 1).