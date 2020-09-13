Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Авангард
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Трактор
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:30
СКА
Нефтехимик
Хоккей. НХЛ
22:00
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
21
Все события
Фоторепортажи
14«Севилья» в шестой раз выиграла Лигу Европы
18Дубль Дзюбы и чудо-гол Караваева принесли России победу
12:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Российские вратари установили национальный рекорд по выигранным матчам в плей-офф НХЛ

Российские вратари в этом плей-офф установили национальный рекорд по выигранным матчам, сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Наверх
Источник: AP 2020

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин, голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов и вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский совместными усилиями (34 победы) установили новый рекорд российских вратарей в истории плей-офф Кубка Стэнли.

Во время загрузки произошла ошибка.
Тампа-Бэй Лайтнинг (Тампа)

Топ-5 розыгрышей плей-офф с победами российских вратарей.

5. Кубок Стэнли—2018 — 13 побед (Андрей Василевский — 11, Сергей Бобровский — 2).
4. Кубок Стэнли—2010 — 14 побед (Евгений Набоков — 8, Семён Варламов — 3, Илья Брызгалов — 3)
3. Кубок Стэнли—2009 — 17 побед (Николай Хабибулин — 8, Семён Варламов — 7, Евгений Набоков — 2)
2. Кубок Стэнли—2004 — 26 побед (Николай Хабибулин — 16, Евгений Набоков — 10)
1. Кубок Стэнли—2020 — 34 победы (Андрей Василевский — 12, Антон Худобин — 11, Семён Варламов — 10, Сергей Бобровский — 1).

Читайте также
 Самые фигуристые фитоняшки "Инстаграма"!
Девушка-боец потрясает не только красотой, но и нокаутами!
Русское трио «Далласа» в шаге от финала Кубка Стэнли
ЦСКА против «Спартака»: чего ждать от главной игры сентября
Азаренко высказалась о своем поражении в финале US Open
«Барселона» нацелилась на защитника «Арсенала»
ФК «Сочи» заключил мировое соглашение с чемпионом мира
Дерби ЦСКА — «Спартак» и другие: Топ-5 ставок выходных
«Барселона» победила в первом матче Кумана
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь