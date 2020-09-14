Два голевых паса Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. «Тампа» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4:1 в четвертом матче полуфинальной серии
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. «Тампа» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4:1 в четвертом матче полуфинальной серии
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Блэйк Коулмэн (12-я минута), Ондржей Палат (12), Брэйден Пойнт (44) и Патрик Марун (58), у проигравших отличился Брок Нельсон (12). Первые три шайбы в матче были заброшены менее чем за 30 секунд.
Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился в игре двумя голевыми передачами, всего в
Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Тампы», пятая игра серии пройдет 16 сентября (начало — 03:00).
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