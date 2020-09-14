Два голевых паса Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ

Источник: AFP 2020

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Блэйк Коулмэн (12-я минута), Ондржей Палат (12), Брэйден Пойнт (44) и Патрик Марун (58), у проигравших отличился Брок Нельсон (12). Первые три шайбы в матче были заброшены менее чем за 30 секунд.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился в игре двумя голевыми передачами, всего в плей-офф на его счету 25 очков (6 голов + 19 результативных передач). Также голевой пас на свой счет записал голкипер клуба Андрей Василевский, который совершил 26 сейвов. Защитник Михаил Сергачев не отметился результативными действиями.

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил в игре 32 броска.

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Тампы», пятая игра серии пройдет 16 сентября (начало — 03:00).