Кучеров побил рекорды Федорова и Дацюка и мчится к новым высотам
Форвард «Тампы» продолжает переписывать историю.
Форвард «Тампы» продолжает переписывать историю.
Никита Кучеров сделал две голевые передачи в четвертом матче серии с «Айлендерс» и довел счет набранных очков в розыгрыше Кубка Стэнли-2020 до 25. Россиянин, отметившийся шестью голами и 19 передачами, вплотную подобрался к клубному рекорду «Тампы-Бэй» в
25 очков в
А вот до суммарных цифр Федорова Кучерову пока очень далеко. Главный российский бомбардир НХЛ набрал 176 (52+124) очков, тогда как у Никиты сейчас — 86 (35+51). Лидер «Тампы» уже сравнялся с Александром Могильным и готовится атаковать позиции занимающего восьмое место Сергея Гончара. В тройку лидеров помимо Федорова входят Малкин и Овечкин, имеющие в активе соответственно 169 и 131 очков.
Кроме того, Кучеров сделал очередной шаг к российскому рекорду полезности в