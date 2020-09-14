Кучеров побил рекорды Федорова и Дацюка и мчится к новым высотам

Источник: Спорт-Экспресс

Никита Кучеров сделал две голевые передачи в четвертом матче серии с «Айлендерс» и довел счет набранных очков в розыгрыше Кубка Стэнли-2020 до 25. Россиянин, отметившийся шестью голами и 19 передачами, вплотную подобрался к клубному рекорду «Тампы-Бэй» в плей-офф. Столько же очков в активе партнера Кучерова по звену Брэйдена Пойнта, больше — только у лидера чемпионской команды 2004 года Брэда Ричардса (26).

Источник: Спорт-Экспресс

25 очков в плей-офф — лучший результат в карьере Кучерова и шестой для российских игроков в НХЛ. В воскресенье форвард «Молний» превзошел рекордные показатели звезд «Детройта» разных лет — Сергея Федорова и Павла Дацюка. От рекорда личного максимума Александра Овечкина Никиту отделяют два балла, от высшего российского достижения Евгения Малкина — 11.

Источник: Спорт-Экспресс

А вот до суммарных цифр Федорова Кучерову пока очень далеко. Главный российский бомбардир НХЛ набрал 176 (52+124) очков, тогда как у Никиты сейчас — 86 (35+51). Лидер «Тампы» уже сравнялся с Александром Могильным и готовится атаковать позиции занимающего восьмое место Сергея Гончара. В тройку лидеров помимо Федорова входят Малкин и Овечкин, имеющие в активе соответственно 169 и 131 очков.

Источник: Спорт-Экспресс

Кроме того, Кучеров сделал очередной шаг к российскому рекорду полезности в плей-офф. В 17 матчах Кубка Стэнли-2020 Никита заработал уже 14 баллов по системе «+/-«. Больше было только у Даниила Маркова, который завершил плей-офф-2004 с показателем «+17» в 18 играх.