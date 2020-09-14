Джефф Уорд назначен главным тренером «Калгари»

Источник: AP 2020

Напомним, что Уорд был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Флэймз» в ноябре прошлого года, после того как в отставку был отправлен Билл Питерс.

Питерс оказался в центре скандала после обвинений в расизме. Афроамериканец, хоккеист Аким Алиу, уже завершивший карьеру, сообщил, что столкнулся с проявлением расизма со стороны Питерса, когда они вместе работали в «Рокфорд Айс Хогз». По его словам, всё произошло в 2009 году.