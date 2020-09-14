Джефф Уорд назначен главным тренером «Калгари»
Исполняющий обязанности главного тренера «Калгари Флэймз» Джефф Уорд назначен на должность главного тренера команды, сообщает
Исполняющий обязанности главного тренера «Калгари Флэймз» Джефф Уорд назначен на должность главного тренера команды, сообщает
Напомним, что Уорд был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Флэймз» в ноябре прошлого года, после того как в отставку был отправлен Билл Питерс.
Питерс оказался в центре скандала после обвинений в расизме. Афроамериканец, хоккеист Аким Алиу, уже завершивший карьеру, сообщил, что столкнулся с проявлением расизма со стороны Питерса, когда они вместе работали в «Рокфорд Айс Хогз». По его словам, всё произошло в 2009 году.
Под руководством Уорда «Калгари» одержал 25 побед в 43 матчах регулярного чемпионата и вышел в