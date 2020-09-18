Шесть наших в битве за Кубок Стэнли! Это будет один из самых русских финалов в истории НХЛ
Такого не было уже 20 лет, а чтобы все наши да на главных ролях — вообще впервые.
Такого не было уже 20 лет, а чтобы все наши да на главных ролях — вообще впервые.
Дождались! Шесть российских хоккеистов сразятся в финале Кубка Стэнли — 2020! В последние годы наши ребята раз за разом становятся обладателями серебряной чаши, но такого российского финала в НХЛ не было на протяжении 20 лет. Более того, и в «Далласе», и в «Тампе» все россияне играют ключевые роли, так что битва будет грандиозная.
«Детройт»: Вячеслав Фетисов, Дмитрий Миронов, Вячеслав Козлов, Игорь Ларионов, Сергей Фёдоров.
«Вашингтон»: Сергей Гончар, Андрей Николишин.
Это был чемпионский «Детройт» Скотти Боумэна с его русской пятёркой, который год назад выиграл Кубок Стэнли, но, к сожалению, уже без Владимира Константинова. Да и клуб прилично полихорадило во время регулярки — чего только стоит знаменитая забастовка Сергея Фёдорова, который большую часть сезона сидел без контракта, а затем чуть не уехал в «Каролину».
Но наступил
В «Вашингтоне» восходила звезда молодого Сергея Гончара (в
Для «Вашингтона» это вообще был первый финал в истории, и
«Нью-Джерси»: Владимир Малахов, Сергей Брылин, Александр Могильный, Сергей Немчинов.
«Даллас»: Сергей Зубов, Роман Ляшенко.
Зубов был ассистентом капитана «Далласа» и одним из лучших защитников НХЛ того времени. Ляшенко — молодым талантливым нападающим, которого в «звёздах» ценили за трудолюбие и оборонительные качества.
«Даллас» был действующим чемпионом, но в финале им противостоял «Нью-Джерси», усилившийся по ходу сезона Малаховым и Могильным. Сергей Немчинов, выигрывавший первый русский Кубок Стэнли в «Рейнджерс"-1994, на сей раз был по разные стороны баррикад с бывшим партнёром Зубовым. Брылин — действующий рекордсмен среди российских игроков по количеству чемпионских перстней НХЛ, всю карьеру провёл в «Дэвилз», не был суперзвездой, зато надёжно действовал в обороне. Примечательно, что в финальной серии именно он набрал больше всего очков среди наших ребят. Остальные сыграли не так ярко — Могильный забил во втором матче («Нью-Джерси» этот гол не помог), да Немчинов с Малаховым набрали по очку за передачу.
Серия затянулась на шесть матчей, последние два уходили во второй и третий овертаймы, но «Даллас» не смог защитить титул. После «Детройта"-1998 это удалось сделать только «Питтсбургу"-2017.
«Тампа-Бэй»: Андрей Василевский, Михаил Сергачёв, Никита Кучеров.
«Даллас»: Антон Худобин, Денис Гурьянов, Александр Радулов.
Эта серия ещё до своего начала радует тем, что абсолютно все россияне здесь и сейчас являются лидерами своих клубов. Будь то молодой Денис Гурьянов, который совершил прорыв в этом году, или 34-летний Антон Худобин, который впервые является стартовым вратарём. Или Михаил Сергачёв, который стремительно выходит на уровень
Ещё ни разу финал Кубка Стэнли не видел битву двух российских вратарей! Василевский играет в «Тампе» шестой год, он быстро вытеснил из рамки Бена Бишопа, а в прошлом году стал обладателем «Везина Трофи». На Худобина роль первого номера свалилась неожиданно после того, как травму получил всё тот же Бишоп. И Антон блестяще справляется, в «Далласе» готовы носить его на руках.
Кучеров — лучший бомбардир
Все русские «Далласа» в финале играют впервые. Гурьянов в этом
Эти шестеро должны выдать в финале захватывающее непредсказуемое шоу.
Елена Кузнецова