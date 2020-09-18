Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Авангард
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
17.09
Торпедо НН
Северсталь
ОТ
34
Хоккей. КХЛ
17.09
Куньлунь
Автомобилист
25
Хоккей. КХЛ
17.09
Спартак
СКА
02
Хоккей. КХЛ
17.09
Витязь
Трактор
13
Все события
Фоторепортажи
26Ошибка Гильерме, Баринов с костылями и два удаления
20Шоу «Динамо», травма Дриусси, «Зенит» без рекорда
10:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Шесть наших в битве за Кубок Стэнли! Это будет один из самых русских финалов в истории НХЛ

Такого не было уже 20 лет, а чтобы все наши да на главных ролях — вообще впервые.

Наверх
Источник: AFP 2020

Дождались! Шесть российских хоккеистов сразятся в финале Кубка Стэнли — 2020! В последние годы наши ребята раз за разом становятся обладателями серебряной чаши, но такого российского финала в НХЛ не было на протяжении 20 лет. Более того, и в «Далласе», и в «Тампе» все россияне играют ключевые роли, так что битва будет грандиозная.

Сезон-1997/1998 — 7 россиян

«Детройт»: Вячеслав Фетисов, Дмитрий Миронов, Вячеслав Козлов, Игорь Ларионов, Сергей Фёдоров.
«Вашингтон»: Сергей Гончар, Андрей Николишин.

Это был чемпионский «Детройт» Скотти Боумэна с его русской пятёркой, который год назад выиграл Кубок Стэнли, но, к сожалению, уже без Владимира Константинова. Да и клуб прилично полихорадило во время регулярки — чего только стоит знаменитая забастовка Сергея Фёдорова, который большую часть сезона сидел без контракта, а затем чуть не уехал в «Каролину».

Но наступил плей-офф, и «Детройту» снова не было равных. Фёдоров стал лучшим снайпером плей-офф, Ларионов раздавал тонкие передачи, Фетисов (для него это был последний сезон в НХЛ) был дядькой-наставником, Козлов был лидером по победным голам в плей-офф. Дмитрий Миронов был обменян из «Анахайма» под конец регулярного чемпионата, но в плей-офф Боумэн не так часто выпускал его на лёд, а в финале защитник с мощнейшим броском и вовсе не провёл ни одного матча, предпочитая ему Фетисова.

Во время загрузки произошла ошибка.

В «Вашингтоне» восходила звезда молодого Сергея Гончара (в плей-офф он станет лучшим снайпером среди защитников), и играл Андрей Николишин, который подносил снаряды Петеру Бондре — легенде «столичных», чьи рекорды потом переписывал Александр Овечкин.

Для «Вашингтона» это вообще был первый финал в истории, и что-то противопоставить разыгравшемуся «Детройту» шансов вообще не было. «Ред Уингз» провели блицкриг и управились за четыре матча. Фёдоров добил «столичных» в третьей игре, забросив победную шайбу, а в четвёртом матче сделал две передачи.

Сезон-1999/2000 — 6 россиян

«Нью-Джерси»: Владимир Малахов, Сергей Брылин, Александр Могильный, Сергей Немчинов.
«Даллас»: Сергей Зубов, Роман Ляшенко.

Зубов был ассистентом капитана «Далласа» и одним из лучших защитников НХЛ того времени. Ляшенко — молодым талантливым нападающим, которого в «звёздах» ценили за трудолюбие и оборонительные качества.
«Даллас» был действующим чемпионом, но в финале им противостоял «Нью-Джерси», усилившийся по ходу сезона Малаховым и Могильным. Сергей Немчинов, выигрывавший первый русский Кубок Стэнли в «Рейнджерс"-1994, на сей раз был по разные стороны баррикад с бывшим партнёром Зубовым. Брылин — действующий рекордсмен среди российских игроков по количеству чемпионских перстней НХЛ, всю карьеру провёл в «Дэвилз», не был суперзвездой, зато надёжно действовал в обороне. Примечательно, что в финальной серии именно он набрал больше всего очков среди наших ребят. Остальные сыграли не так ярко — Могильный забил во втором матче («Нью-Джерси» этот гол не помог), да Немчинов с Малаховым набрали по очку за передачу.

Серия затянулась на шесть матчей, последние два уходили во второй и третий овертаймы, но «Даллас» не смог защитить титул. После «Детройта"-1998 это удалось сделать только «Питтсбургу"-2017.

Сезон-2019/2020 — 6 россиян

«Тампа-Бэй»: Андрей Василевский, Михаил Сергачёв, Никита Кучеров.
«Даллас»: Антон Худобин, Денис Гурьянов, Александр Радулов.

Читайте также
Определились финалисты Кубка Стэнли

Эта серия ещё до своего начала радует тем, что абсолютно все россияне здесь и сейчас являются лидерами своих клубов. Будь то молодой Денис Гурьянов, который совершил прорыв в этом году, или 34-летний Антон Худобин, который впервые является стартовым вратарём. Или Михаил Сергачёв, который стремительно выходит на уровень топ-защитника в НХЛ, или Никита Кучеров, которого представлять не надо.

Ещё ни разу финал Кубка Стэнли не видел битву двух российских вратарей! Василевский играет в «Тампе» шестой год, он быстро вытеснил из рамки Бена Бишопа, а в прошлом году стал обладателем «Везина Трофи». На Худобина роль первого номера свалилась неожиданно после того, как травму получил всё тот же Бишоп. И Антон блестяще справляется, в «Далласе» готовы носить его на руках.

Во время загрузки произошла ошибка.
Хоккей

НХЛ 2019-2020
Финал, 20.09.2020, 2:30

Тампа-Бэй Лайтнинг-Даллас Старз-

Кучеров — лучший бомбардир плей-офф (26 очков в 19 матчах!) и лучший нападающий по показателю полезности. Он пашет и за отсутствующего Стивена Стэмкоса. Если Кучеров и Василевский уже имеют опыт финала Кубка Стэнли (в 2015-м они проиграли «Чикаго»), то Сергачёв добрался до этой стадии впервые, но робким новичком его точно не назвать. Сергачёв пусть и не набирает так много очков, как Хейсканен в «Далласе», но это не отменяет его полезности и умения в нужный момент взять игру на себя.

Все русские «Далласа» в финале играют впервые. Гурьянов в этом плей-офф уже отметился хет-триком, а затем победным голом в решающем матче финала Запада. А ведь год назад он только оббивал порог НХЛ и даже не попадал в состав «звёзд» на плей-офф. Радулов — главная зажигалка «Далласа», третий снайпер команды, один из лидеров в раздевалке и на льду, за которого невозможно не болеть.

Эти шестеро должны выдать в финале захватывающее непредсказуемое шоу.

Елена Кузнецова

 Самые фигуристые фитоняшки "Инстаграма"!
Девушка-боец потрясает не только красотой, но и нокаутами!
Это — позор! «Динамо» проиграло в Тбилиси ноунейму
Стартует КР по фигурному катанию. С пандемией и без Медведевой
Матч «Ростов» — «Ротор» не состоится из-за коронавируса
Допинг и фальшивка: российская фигуристка попала на 10 лет
«Бавария» продолжит побеждать: прогноз на новый сезон в Германии
У Бубки отобрали последний рекорд. Дюплантис — абсолютно лучший
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь